Classifiche di vendita FIMI di fine anno, 2025: il dominio è di Sony Music in album e fisico. Record per Olly

Il 2025 delle classifiche di vendita FIMI si chiude nel segno di una polarizzazione sempre più netta: da un lato il dominio schiacciante di Sony Music negli album, dall’altro la leadership di Universal Music nelle presenze complessive, con Warner Music a presidiare il podio. Ma è soprattutto l’anno dei record per Olly e della conferma di un mercato italiano quasi totalmente impermeabile all’estero, se non per i grandi classici natalizi di Mariah Carey e Wham!.

Primi posti Album: il podio delle Major è guidato da Sony music

A trionfare è Sony Music, che conquista ben 23 primi posti in classifica, dominando l’anno con una quota del 44,23%. All’interno del gruppo, la label Epic si conferma il motore trainante con 15 primati, seguita da Columbia (2), dal distributore The Orchard (1) e da altre sigle del gruppo che portano il totale a coprire quasi la metà dell’annata discografica.

Segue, a debita distanza, Universal Music con 12 primi posti complessivi (23,08%). In questo caso, il peso del successo ricade quasi interamente su Island Records (10 settimane in vetta), mentre EMI contribuisce con 2 primati. Chiude il cerchio delle major Warner Music, che ha occupato la prima posizione per 9 settimane (17,31%).

Tra le etichette indipendenti, spiccano i 4 primi posti di Believe (7,69%), di cui ben 3 arrivano grazie alla Ultimo Records di Ultimo. Seguono Sugar Music (distribuita da Universal) con 2 settimane in vetta (3,85%), e una settimana a testa (1,92%) per BMG e Artist First.

Analisi Album: Italia vs Estero e il Gender Gap

Il mercato si conferma quasi totalmente autarchico: su 52 settimane, abbiamo avuto album italiani al primo posto per ben 46 volte (88,46%). Le incursioni internazionali sono state solo sei: due volte con i Pink Floyd, seguiti da una settimana a testa per Lady Gaga, Taylor Swift, Bad Bunny e Michael Bublé.

Sul fronte del genere, i dati confermano purtroppo lo standard di un mercato a forte connotazione maschile e rap. Le donne hanno faticato enormemente a raggiungere la vetta: solo 6 artiste sono arrivate al primo posto con un album (pari all’11,54% del totale annuo). Di queste, due sono internazionali.

Ci sono riuscite, restando in vetta per una settimana ciascuna: Lady Gaga, Rose Villain, Alessandra Amoroso, Taylor Swift, Annalisa e Giorgia.

Il recordman del 2025 in quanto ai primi posti nella classifica album è comunque solo uno: Olly. Il cantautore vincitore dell’ultima edizione di Sanremo con il suo album Tutta vita, poi ristampato nella versione Tutta vita sempre, ha occupato la vetta per ben 13 volte (pari al 25% dell’anno).

LE PRESENZE DISCOGRAFICHE IN TOP 10 ALBUM

Andiamo a vedere, considerando tutte le Top 10 delle 52 settimane del 2025, quale casa discografica ha occupato per il maggior numero di volte le prime dieci posizioni della classifica FIMI album.

Universal Music è al primo posto con il 38,46% delle presenze staccando di poco Sony Music, che si classifica seconda con il 36,15%. Segue ben distanziata Warner Music con oltre dieci punti percentuali in meno, il 25,38%.

Tra le label è pari merito tra Island Records (Universal Music) e Epic (Sony Music) con 105 presenze nelle Top 10 del 2025. Seguono con 32 presenze EMI (Universal Music) e con 30 il distributore ufficiale di Sony, The Orchard, che grazie a Bad Bunny quest’anno ha portato a casa un ottimo risultato. 19 presenze invece per Columbia, altra label di Sony Music, e nessuna per la Numero Uno.

Tra le etichette indipendenti troviamo Artist First con 16, BMG con 8 e, con 7 presenze, Sugar Music, Carosello Records e M.A.S.T. di Believe. Chiudono Thaurus con 4 e Friends & Partners con 3.

Tra le etichette discografiche degli artisti segnaliamo la Cupido di Sfera Ebbasta e la Milano Ovest di Shiva con 28 presenze, la Ultimo Records di Ultimo con 13 presenze e la Trenches Records di Rondodasosa con 13.

Numeri che spiegano come oggi il successo delle Major sia, per una percentuale altissima, dato anche dal successo dei partner indipendenti con cui si affiancano.

