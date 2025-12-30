30 Dicembre 2025
Giusy Ferreri apre il 2026: arriva “Musica Classica” (e c’è lo zampino di un altro ex X Factor)

Tra romanticismo e disincanto, la Ferreri inaugura il 2026 con nuova musica

Giusy Ferreri annuncia il nuovo singolo Musica Classica scritto da Davide Mogavero.
Il 2026 della musica italiana si apre con un ritorno inaspettato quanto atteso. Il prossimo 2 gennaio sarà disponibile in tutti gli store digitali e in radio Musica Classica, il nuovo singolo di Giusy Ferreri.

L’artista inaugura l’anno nuovo con un brano che esplora il delicato equilibrio tra romanticismo e disincanto, muovendosi su etichetta LA15.

Il progetto: tra rifugio emotivo e protezione

Musica Classica gioca sapientemente sul contrasto tra energia e malinconia, trasformando immagini della quotidianità in emozioni universali. Al centro della narrazione troviamo la musica intesa come porto sicuro contro il dolore: il giradischi e il volume alzato non sono solo elementi d’arredo, ma diventano veri e propri simboli di protezione emotiva. Il brano promette di essere una traccia che scorre veloce, ma capace di restare addosso grazie a una melodia che parla di sentimenti resistenti al tempo.

Il debutto a sorpresa di Davide Mogavero

La vera notizia nella notizia riguarda però il team autorale. Musica Classica è stata scritta da Canova, Vincenzo Colella e segna il debutto assoluto in veste di autore per terzi di Davide Mogavero.

Per chi ha seguito l’evoluzione dei talent show in Italia, il nome di Mogavero non è nuovo: secondo classificato nella quarta edizione di X Factor e successivamente protagonista ad Amici, il cantautore salentino ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rinascita digitale.

Dopo un percorso da artista indipendente, è diventato una star di TikTok insieme alla sua famiglia, ma non ha mai smesso di coltivare la scrittura. Con questa collaborazione, mette la sua firma al servizio di una delle interpreti più carismatiche del pop italiano.

L’annuncio social

L’annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della Ferreri, che ha voluto giocare con i propri fan sottolineando la sua passione per le sorprese:

Mi piacciono le sorprese e mi piace fare le sorprese. Sorpresi abbastanza? Musica Classica è il mio nuovo brano disponibile dal 2 gennaio così non vi tengo troppo sulle spine“.

