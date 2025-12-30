Capodanno 2026: la guida completa ai concerti in piazza (Regione per Regione)

L’Italia si prepara a salutare il 2025 con una valanga di concerti e show in piazza per il Capodanno 2026. Dai maxi eventi radio e tv alle scelte più “d’autore”, la notte di San Silvestro (31 dicembre 2025) torna a essere un vero tour nazionale. E sì: in mezzo ci sono anche alcuni appuntamenti fuori dalla notte del 31 (tipo il 1° gennaio) e perfino una tappa “italiana”… a Dubai.

All Music Italia ha setacciato ogni provincia per offrirvi la guida più completa al Capodanno 2026.

Cliccate in basso su continua.