Di cosa parla “Perdutamente” di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana

Achille Barosi aveva solo 16 anni quando un tremendo incendio è scoppiato a Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, strappandogli la vita e i sogni da adolescente. Un ragazzo come tanti, che nella notte di Capodanno 2026 ha perso la vita con una quarantina di altri coetanei che, come lui, volevano soltanto godersi una serata di festeggiamenti in compagnia e in serenità. In queste ore, al suo nome è stato associato quello di un altro “Achille”, Achille Lauro nello specifico, un artista che – a quanto pare – al compianto ragazzo piaceva moltissimo.
Il ricordo di Achille Barosi: amici e famigliari cantano “Perdutamente” al funerale
Le immagini che provengono dalla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, dove nella giornata di mercoledì 7 gennaio si sono svolti i funerali di Achille Barosi sono strazianti, a dir poco: centinaia di persone si sono presentate per un ultimo saluto al giovane prematuramente scomparso. A rendere ancora più emozionante il tutto è stata la scelta da parte di amici e famigliari di suonare e intonare “Perdutamente” , uno dei brani inclusi nel disco “Comuni mortali”uscito nel 2025. Il pezzo, secondo quanto riportato da Repubblica, era a quanto pare il brano preferito dal giovane.
La canzone ha un significato tra l’altro azzeccato, se consideriamo dove il pezzo è stato ascoltato: il titolo e la metafora finale suggeriscono che la vita umana sia come un lampo: luminosa e intensa, ma destinata a svanire in un istante. Il riferimento al meteorite e all’impatto imminente descrive un senso di nichilismo, ma anche di accettazione: se la fine deve arrivare, tanto vale “godersi l’impatto”. E anche la vita delle vittime, in qualche modo, ha seguito questa traiettoria: erano tutti e tutte lì, in quel luogo dell’orrore, a viversi un momento di gioia in compagnia, a viversi il carpe diem e il bello dell’adolescenza. In un certo senso, anche se in modo tragico, è una lezione che potremmo imparare tutti e tutte noi.
Qui sotto l’audio e il testo della canzone.
Testo “Perdutamente” Achille Lauro
Ho visto un uomo morire per gli altri, eh
Mentre il sole accarezza i palazzi, oh, no, no
Una donna far cose da pazzi
E sentirsi piccola, così piccola
Persone passano senza guardarsi, eh, oh, no
Vivono insieme ma per consolarsi, oh, no, no
Se fosse facile poi perdonarsi
Finirebbe la musica
Ma che vita stupida
E lo so, lo so, lo so, si può cadere
Ma non so, non so, non so, non so per quanto puoi
E lo so, lo so, lo so che può accadere
Aspettarsi una vita e poi
E se bastasse una notte, sì, per farci sparire
Cancellarci in un lampo come un meteorite
Sì, godersi l’impatto e non ci importa la fine
Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino
Perdutamente, siamo in mare aperto
Perdutamente, è già mattino presto
Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito
Se per Dio siamo niente, di niente, di niente
Un fuoco d’artificio
Chi nasce ricco, chi sa accontentarsi, e chi no
E chi sa amare fino ad ammalarsi, ancora un po’
Ragazzi in strada morire per farsi
Per sentirsi liberi, soltanto più liberi
E se bastasse una notte, sì, per farci sparire
Cancellarci in un lampo come un meteorite
Si, godersi l’impatto e non ci importa la fine
Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino
Perdutamente, siamo in mare aperto
Perdutamente, è già mattino presto
Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito
Se per Dio siamo niente, di niente, di niente
Ed ogni notte c’è chi
Poi vorrebbe soltanto una donna
Ed ogni giorno c’è chi
Dice basta, ed a casa non torna
Ed ogni volta c’è chi
Ha sempre i soldi per spingersi in fondo
E chi va avanti così, fino al punto in cui non c’è ritorno
E se bastasse una notte, sì, per farci sparire
Cancellarci in un lampo come un meteorite
Si, godersi l’impatto e non ci importa la fine
Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tettino
Perdutamente, siamo in mare aperto
Perdutamente, è già mattino presto
Se mancasse una notte, voglio un nuovo vestito
Se per Dio siamo niente, di niente, di niente
Un fuoco d’artificio