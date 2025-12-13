13 Dicembre 2025
13 Dicembre 2025

Achille Lauro annuncia un nuovo appuntamento live per il 2026

Nel 2026 il cantante sarà impegnato con il tour nei palazzetti già sold out e, per la prima volta, negli Stadi

Achille Lauro annuncia una nuova data del tour "Comuni Immortali"
Dopo il tour nei palazzetti e le date negli Stadi, Achille Lauro annuncia un nuovo appuntamento live per il 2026. Il 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il cantante porta in scena l’anteprima dello spettacolo negli Stadi Comuni Immortali.

A marzo 2026, prende il via il tour nei palazzetti con 15 date da tempo sold out. Achille Lauro si esibirà poi per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno. I biglietti per lo spettacolo sono già esauriti. Il 15 giugno successivo, l’artista fa tappa allo Stadio San Siro di Milano. Anche questa data è vicina al sold out; sono ancora disponibili gli ultimi posti.

Achille Lauro annuncia una nuova data di "Comuni Immortali"

Il successo riscosso dagli eventi live si somma a quello ottenuto dai brani di Lauro nelle classifiche radiofoniche e di streaming. Amore Disperato e Amor sono state certificate Platino; così come Incoscienti giovani, che il cantante ha presentato in gara a Sanremo e che è risultata la seconda canzone più ascoltata su Spotify.

Il calendario live di Achille Lauro si arricchisce del nuovo appuntamento a Rimini, che anticipa e presenta in anteprima lo show negli Stadi. I biglietti per il 7 giugno 2026 sono disponibili dal 12 dicembre su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il tour nei palazzetti e negli stadi, ideati da De Marinis Group, sono prodotti da Friends & Partners.

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE – SOLD OUT
06 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT
07 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT – SOLD OUT
09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT
10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT
12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT
14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT
16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT
17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT
20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT
21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT
22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT
24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT
27 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT
29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – SOLD OUT

ACHILLE LAURO – COMUNI IMMORTALI 2026

07 GIUGNO 2026 RIMINI – STADIO ROMEO NERI – NUOVA DATA
10 GIUGNO 2026 ROMA – STADIO OLIMPICO – SOLD OUT
15 GIUGNO 2026 MILANO – STADIO SAN SIRO

