Achille Lauro tour 2026: nuovi sold out e raddoppi nei palazzetti, terza data per Milano.

Dopo il debutto al primo posto della classifica FIMI e nella la Top Album Debut Global di Spotify del suo nuovo album, Comuni Mortali, settimana scorsa, per Lauro continua il successo anche live, una vera e propria rinascita artistica partita nel 2023.

Achille Lauro. il successo del tour: nuove date per il 2026

Dopo l’annuncio delle due date al Circo Massimo di Roma, entrambe sold out (29 giugno e 1 luglio 2025), l’artista si prepara a portare i brani del nuovo disco e i suoi più grandi successi in un tour nei palazzetti che tocca tutta Italia.

Ora arriva l’annuncio di nuovi sold out e raddoppi per il suo tour nei palazzetti nel 2026. Dopo il doppio sold out all’Unipol Forum di Milano, arriva una terza data nel capoluogo lombardo. E anche le date di Bari, Firenze, Torino e Bologna raddoppiano, a conferma dell’affetto del pubblico.

Biglietti in pre-sale esclusiva: ecco quando e dove

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in pre-sale esclusivo sul canale broadcast Instagram di Achille Lauro da oggi alle ore 19. La vendita generale partirà lunedì 5 maggio alle ore 14 su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Achille Lauro tour 2026: date e città

ACHILLE LAURO – CIRCO MASSIMO 2025

29 GIUGNO 2025 – SOLD OUT

1 LUGLIO 2025 – SOLD OUT

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026

04 MARZO 2026 EBOLI (SA) – PALASELE

06 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

07 MARZO 2026 ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

09 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – SOLD OUT

10 MARZO 2026 BARI – PALAFLORIO – NUOVA DATA

12 MARZO 2026 PADOVA – KIOENE ARENA – SOLD OUT

14 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – SOLD OUT

16 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

17 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – SOLD OUT

20 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – SOLD OUT

22 MARZO 2026 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM – NUOVA DATA

24 MARZO 2026 TORINO – INALPI ARENA – NUOVA DATA

27 MARZO 2026 MILANO – UNIPOL FORUM – NUOVA DATA

29 MARZO 2026 BOLOGNA – UNIPOL ARENA – NUOVA DATA

Il tour è prodotto da Friends&Partners, mentre gli eventi al Circo Massimo sono organizzati in collaborazione con The Base e l’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma. RTL 102.5 è media partner ufficiale.

