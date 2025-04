Achille Lauro pubblica “Comuni mortali”, il suo disco ispirato ai grandi del cantautorato italiano.

Dopo aver presentato il nuovo singolo Amor davanti ad un grande pubblico accorso per l’occasione in piazza di Spagna a Roma, Achille Lauro è pronto a pubblicare il suo settimo album in studio, Comuni mortali, venerdì 18 aprile con Warner Music.

Dodici nuove tracce e nessun featuring per un progetto che segna la piena maturità cantautorale di un artista sempre capace di reinventarsi, tra stili e linguaggi.

achille lauro Comuni Mortali: un nuovo capitolo tra dediche e verità

Anticipato dai singoli Incoscienti giovani e Amore disperato, entrambi certificati e in vetta alle classifiche, Comuni Mortali è un disco personale e diretto. Dodici brani che nascono da una lunga permanenza tra Los Angeles e New York, dove Lauro ha lavorato a un concept ispirato ai grandi del cantautorato italiano.

Scritto, composto e prodotto con Daniele Nelli e GowTribe, l’album è un viaggio emotivo tra dediche personali – alla madre Cristina, all’amore, alla sua gente – e riflessioni sull’esistenza dei “comuni mortali”.

Comuni Mortali – Tracklist

Perdutamente AMOR Dannata San Francisco Cristina Fiori di papavero Amore disperato Incoscienti giovani Walk of fame Dirty love Nati da una costola Happy birthday Mr. Kennedy Barabba III

achille lauro – comuni mortali: La cover tra simbolo e identità

L’immagine di copertina, scattata dai celebri fotografi Luigi & Iango, unisce il volto dell’artista a quello di una farfalla, simbolo ricorrente di trasformazione, fragilità e immortalità: un richiamo al tema centrale dell’album, quello del passaggio umano e della memoria.

Circo Massimo e tour nei palazzetti: tutte le date

I brani di Comuni Mortali saranno protagonisti delle due date sold out al Circo Massimo e nel tour nei palazzetti 2026, prodotto da Friends & Partners:

Circo Massimo – Roma

29 giugno 2025 – SOLD OUT

1 luglio 2025 – SOLD OUT

Tour Palazzetti 2026

04 marzo – Eboli (PalaSele)

09 marzo – Bari (PalaFlorio)

12 marzo – Padova (Kioene Arena)

14 marzo – Torino (Inalpi Arena)

16 marzo – Milano (Unipol Forum) – SOLD OUT

17 marzo – Milano (Unipol Forum)

20 marzo – Bologna (Unipol Arena)

21 marzo – Firenze (Mandela Forum)

Gli eventi al Circo Massimo sono organizzati in collaborazione con Roma Capitale. Media partner ufficiale: RTL 102.5.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina articolo di Marcello Junior Dino