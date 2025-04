Achille Lauro sceglie piazza di Spagna per cantare il nuovo singolo da “Comuni mortali”, “Amor”

Achille Lauro Amor testo e significato del nuovo singolo, primo estratto ufficiale dell’album Comuni mortali.

Questo venerdì, 18 aprile, uscirà il nuovo attesissimo disco di Lauro. All’interno della tracklist troveranno spazio le hit Amore disperato e Incoscienti giovani ma anche il primo singolo ufficiale estratto, Amor.

Il cantautore ha scelto di far ascoltare il brano in anteprima ai suoi fan nella sera del 14 aprile in piazza di Spagna a partire alle ore 20:30. Nell’invitare i suoi fan l’artista ha anche condiviso il testo della nuova canzone per permettere a tutti di cantarla con lui.

Achille Lauro Amor significato del brano

Amor altro non è che il nome della città di nascita del cantautore, Roma, al contrario.

Questo nuovo brano è infatti una dedica speciale dell’artista alla città eterna. Una dedica che lo ha visto girare nella città anche il videoclip coinvolgendo 1.500 fan da tutta Italia.

Con questa canzone, Achille Lauro ribadisce il suo legame con Roma e la centralità della Capitale nel suo percorso artistico.

ACHILLE LAURO AMOR TESTO

Stanotte è per te

e se non tornerò domani è lo stesso

se butterò la vita nel cesso

vai avanti, smettila, non piangere

anche se la vita è questo

e se rimarrà solo un biglietto

tutto quello che ho fatto l’ho scelto

e stanotte sì, lo rifarei

per te che mi fai sempre quell’effetto della prima sera

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso

questa notte è l’ultima per noi

qui sotto un cielo immenso

sarebbe facile amare se

conoscessi la cura

abbracciami Roma

prima di addormentarci stasera

Va bè, fa lo stesso

non cambierò la vita che ho scelto

non rinuncerò a portarti a Trastevere all’alba e fa na serenata

e stanotte è per te

per te che poi mi aspetti lo stesso

a te che trovi sempre un momento

se ti mancherà dirmi torna presto, amor

me so fatto grande

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso

questa notte è l’ultima per noi

qui sotto un cielo immenso

sarebbe facile amare se

conoscessi la cura

abbracciami Roma

prima di addormentarci stasera

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo

ma che resterà di me se non verrò da te quando non c’è più

nessuno quando non avrò più un posto per

addormentarmi al sicuro

Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso

questa notte è l’ultima per noi

qui sotto un cielo immenso

sarebbe facile amare se

conoscessi la cura

abbracciami ancora

Roma

prima di addormentarci stasera