Achille Lauro, svelata la data d’uscita del nuovo album “Comuni Mortali”

A cinque anni di distanza dall’uscita di 16 Marzo e dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano Incoscienti Giovani, Achille Lauro svela il titolo e la data d’uscita del suo nuovo album di inediti, Comuni Mortali (Warner Music), che vedrà la luce venerdì 18 aprile, mentre già da domani – lunedì 17 marzo – sarà possibile pre-ordinarlo.

“Questo è il mio modo per ricambiare tutto questo amore. Comuni Mortali è l’album più importante della mia carriera“, ha scritto l’artista sui social.

Poi – facendo riferimento alla cover del disco, realizzata da Luigi And Iango – ha aggiunto: “Secondo alcune credenze le farfalle sono considerate lo spirito della foresta e le anime dei defunti che tornano a visitare i loro cari“.

Di fatto, le farfalle nascono dall’apparente morte dei bruchi, che si avvolgono in delle crisalidi, come in un abbraccio segreto con il tempo, per poi rinascere.

“Qui dentro (nelle crisalidi, nda) – spiega Achille Lauro – avviene il mistero più grande: cellule si riorganizzano, strutture si dissolvono e si ricompongono. Nulla sembra accadere all’esterno, eppure dentro si sta compiendo la trasformazione.

E poi, quasi all’improvviso, la crisalide si schiude. Da quella prigione silenziosa esce una creatura fragile, ancora bagnata e tremante, con ali sgualcite che attendono di asciugarsi al sole. Non è più il bruco che strisciava sulla terra: ora danza nell’aria“.

Non ci resta dunque che attendere per poter ascoltare le tracce che andranno a comporre la tracklist di Comuni Mortali, nonché per scoprire cosa lega queste nuove canzoni con la farfalla che nella cover dell’album si posa sull’occhio dell’artista, permettendogli forse di guardare la realtà che lo circonda da un altro punto di vista.