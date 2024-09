Achille Lauro racconta la storia di un “Amore disperato” nel nuovo singolo

Achille Lauro, Amore disperato: testo e significato del nuovo singolo

A pochi giorni dalla messa in onda della seconda puntata di X Factor 2024 che lo vede impegnato come giudice, Achille Lauro annuncia il nuovo singolo Amore disperato (Elektra Records / Warner Music Italy) con annesso videoclip.

Il brano sarà disponibile da venerdì 20 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio, mentre il videoclip sarà disponibile su YouTube.

Scritto insieme a Federica Abbate e Federico Olivieri – in arte Olly -, Amore disperato è un brano intimo che presenta sonorità acustiche e cantautoriali dall’atmosfera malinconica.

È anche il racconto reale di una storia nata ai confini del Grande Raccordo Anulare di Roma, precisamente in Via Tina Pica, posto iconico delle pellicole di Luigi Comencini e del film capolavoro del neorealismo rosa “Pane, amore e fantasia“.

Dopo il tour estivo con gli oltre 20 appuntamenti in giro per l’Italia, Achille Lauro tornerà live il 4 ottobre 2024 all’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma con il suo Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live e in compagnia dello special guest Boss Doms.

ACHILLE LAURO, “AMORE DISPERATO”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Amore disperato descrive un legame indissolubile tra due persone, così profondo e incondizionato da andare oltre la concezione e il significato di amore stesso. Così facendo, però, esso si trasforma in tutt’altro.

Il brano disegna un’analisi minuziosa dei sentimenti e di quanto basti effettivamente poco per interrompere e distruggere un rapporto costruito con difficoltà e farlo crollare facilmente come un castello di carte.

ACHILLE LAURO, “AMORE DISPERATO”: TESTO DEL BRANO

Il testo completo di Amore disperato sarà disponibile a partire da venerdì 20 settembre.

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore disperato

Lo sai meglio di me, che sei meglio

E che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma

Lo sai

A volte è complicato

È inutile che ti difenda da me

E se passiamo un’altra notte

Tra far l’amore e fare a botte

Che differenza c’è

Se siamo io e te

Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi, davvero

Sempre e per sempre ovunque saremo

Foto di copertina di Marcello Junior Dino