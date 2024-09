Olly torna con “Per due come noi” in duetto con Angelina Mango. Marta Donà è la nuova manager del cantautore

Olly – Per due come noi testo e significato del il nuovo singolo del cantautore, brano che segna non solo una importante collaborazione con Angelina Mango, ma anche il passaggio a un nuovo management, precisamente LaTarma di Marta Donà, professionista che segue anche Angelina stessa.

Il 2025 potrebbe essere l’anno del lancio in grande stile per il cantautore ligure, classe 2001. Federico Olivieri, questo il suo vero nome, ha pubblicato il suo primo EP da indipendente a 16 anni (Namaste EP), iniziando a farsi notare qualche anno dopo, nel 2019, grazie anche al lavoro fatto con il producer Yanomi.

Nel 2020 esce sul mercato discografico il suo primo vero EP, in cui collabora nuovamente con Yanomi e avvia la collaborazione con il produttore torinese JVLI.

La svolta arriva nel 2022, quando un suo brano, Un’altra volta, decolla su TikTok e raggiunge cinque milioni di stream su Spotify. Da qui, la corsa verso Sanremo Giovani con L’anima balla, l’EP Il mondo gira, il debutto da big in gara al Festival di Sanremo con Polvere (disco di platino) e la pubblicazione per Epic Records/Sony dell’album Gira, il mondo gira, progetto certificato con il disco d’oro.

È l’8 marzo 2024 quando l’artista torna con il brano “Devastante“, che ottiene un successo crescente settimana dopo settimana, fino a raggiungere il disco di platino. A supportarlo anche una collaborazione con Emma nel primo singolo di JVLI, Ho voglia di te (disco d’oro).

Con questi presupposti, come dicevamo, la fine del 2024 e l’inizio del 2025 potrebbero segnare la svolta definitiva nella carriera del cantautore, grazie anche all’apporto di Marta Donà.

OLLY… UN FUTURO DEVASTANTE

La professionista, che negli ultimi anni ha creato solide realtà come LaTarma, LaTarma Entertainment e LaTarma Records, è infatti la nuova manager di Olly. Un ruolo che ricopre già per diversi artisti come Marco Mengoni, Angelina Mango, Francesca Michielin, Alessandro Cattelan e Holden.

Come abbiamo già scritto nel nostro primo approfondimento su Sanremo 2025 (lo trovate qui), l’obiettivo è chiaro: salire sul palco del Festival di Sanremo.

Considerando il forte legame della manager con Sanremo, la missione non dovrebbe essere difficile.

Ricordiamo che Marta Donà negli ultimi 11 anni ha vinto quattro Festival (2013 e 2023 con Marco Mengoni, 2021 con i Måneskin, 2024 con Angelina Mango) e conquistato due secondi posti (con Francesca Michielin).

Una cosa è certa: per la ripartenza di Olly in direzione Sanremo 2025, Donà ha subito scelto di affiancarlo a una delle sue stelle… Angelina Mango.

OLLY PER DUE COME NOI SIGNIFICATO DEL BRANO

Esce venerdì 6 settembre Per due come noi, un nuovo singolo di Olly che lo vede collaborare con la cantautrice Angelina Mango. Ad accompagnare la canzone un videoclip con la regia di Simone Peluso.

Per due come noi è stato scritto a quattro mani da Olly e Angelina Mango, prodotto dai due artisti insieme a JVLI, e come per Devastante, procede nella direzione di un sound e di un mondo pescano a piene mani in quello di Vasco Rossi.

Per due come noi parla di relazioni e della complessità dei rapporti che tutti noi viviamo, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche incontri brevi e casuali; di come si cresca e si cambi quando ci si deve confrontare con una persona diversa da noi nelle piccole cose, che sono però specchio di divergenze più grandi.

Il brano è al tempo stesso consapevolezza e accettazione del fatto che ogni rapporto umano è irripetibile e unico ma anche di come pur vivendo il più forte dei sentimenti a volte questo non basti per tenere unite due persone.

IL TOUR

A dicembre Olly, ricordiamo, sarà live con “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR”, 13 date nei club, di cui 7 già sold out, organizzato da Magellano Concerti.

Queste le date:

Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara

Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia

Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon

Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall

Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda

OLLY PER DUE COME NOI TESTO DEL BRANO CON ANGELINA MANGO

In arrivo