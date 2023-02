Sanremo 2023 – Videointervista a Olly: Polvere racconta per immagini le mie fragilità e il mio modo di convivere con le mie anomalie

Il Prof di latino di All Music Italia, Davide Misiano, ha intervistato Olly, giovane 21enne in gara al Festival di Sanremo 2023 con Polvere.

Si presta con molta ironia e disponibilità a un’intervista/interrogazione in cui il testo di Polvere è analizzato passo dopo passo: ci spiega la metafora dello scatolone e il significato della polvere, che è ora un diaframma che separa dal mondo, ora una possibilità di guardare le cose da una visuale insolita. Ci racconta quanto sia importante la fantasia e quanto conti per lui portare in scena fisicamente il brano, affidando al movimento del corpo un’aggiunta di senso al significato letterario.

Ricorda il bisogno di leggerezza che sta alla base della sua musica, senza per questo rinunciare a dei testi pieni di immagini che si possano prestare a una lettura più profonda. Olly si dichiara pronto ad accettare che la ballabilità delle sue musiche prenda il sopravvento sul testo, ma sa che chi vuole può abbandonare la superficie. Superficie che, dice il cantautore, non è mai una cosa così banale.

Nell’intervista ci dà interessanti ed esclusive anticipazioni sul brano che esibirà venerdì con Lorella Cuccarini: La notte vola sarà riproposta con degli interventi che aggiungeranno qualcosa al brano originale, una riscrittura autorizzata da Lorella ma comunque supportata da un indispensabile apparato coreografico.

Guarda l’intervista per scoprire le tracce di Gira, il mondo gira, repack di Il mondo gira che Olly farà uscire dopo Sanremo 2023 con l’aggiunta di 4 canzoni rappresentative delle due anime del loro autore.

Foto di copertina: Mattia Guolo