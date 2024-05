Olly, un periodo “Devastante” in attesa del tour nei club

A poco più di due mesi dal lancio l’ultimo singolo di Olly, Devastante, conquista il disco d’oro per le oltre 50.000 copie/unità andando a sottolineare un successo crescente per questo brano uscito l’8 marzo 2024 per Epic/Sony Music Italy.

La carriera discografica di Olly è partita nel 2018 e conta ad oggi due EP da indipendente, uno pubblicato con Epic nel 2022, Il Mondo gira, trasformatosi poi nel 2023 nell’album Gira, il mondo gira a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Polvere.

Nel corso del 2023 l’artista ha pubblicato altri due singoli, Tutto con te e A squarciagola, a cui nel 2024 ha fatto seguito Devastante.

Il disco d’oro ottenuto dall’ultimo singolo, brano che ad oggi conta oltre 13 milioni e mezzo di visualizzazioni sul solo Spotify, va ad aggiungersi a quello di platino per Polvere e al disco d’oro per il suo album Gira, il mondo gira.

Il prossimo inverno Olly sarà protagonista di un tour nei club. Queste le date prodotte da Magellano Concerti:

2 dicembre Fabrique – Milano

5 dicembre Viper Theatre – Firenze

12 dicembre Teatro Concordia – Venaria Reale

13 dicembre Hall – Padova

14 dicembre Estragon – Bologna

19 dicembre Duel Club – Pozzuoli (Napoli)

20 dicembre Hacienda – Roma