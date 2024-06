Primo singolo per il Producer JVLI. In “Ho voglia di te” collabora con Emma e Olly

JVLI Ho voglia di te con Emma e Olly testo e significato del primo singolo del giovane Producer affermatosi negli ultimi anni come una delle rivelazioni della scena musicale attuale.

JVLI, pseudonimo di Julien Boverod, è un producer classe ’98 originario di Aosta ma cresciuto artisticamente a Torino.

Dopo le prime produzioni di genere EDM, che lo hanno portato anche a suonare su palchi come Holi Fusion Festival e Reload Music Festival di Torino, si trasferisce proprio nel capoluogo piemontese, dove crea il Blue Magic Team insieme a Mattia Menegazzi, Keezy e Mad’s Melodies.

Il 2018 segna per lui le prime grandi produzioni partendo da 4 brani nell’album “Truman” di Shade a cui fanno seguito collaborazioni con Boro Boro, MamboLosco, Oliver Green, Cicco Sanchez, Casadilego, Fred De Palma, Alfa, Dargen D’Amico, Baby K, Mida, bnkr44, Rizzo, Ultimo, Geolier e molti altri.

Tra le sue collaborazioni c’è quella con Olly, un unione artistica che parte nel 2020 e arriva fino al palco del Festival di Sanremo. Sul palco di Sanremo torna nuovamente da produttore anche nel 2024 grazie a Il cielo non ci vuole di Fred De Palma e ad Apnea di Emma.

Ed è proprio con Olly ed Emma che JVLI decide di collaborare per il suo primo singolo ufficiale, il primo dopo la firma con Capitol Records/Universal Music Italy.

JVLI Ho voglia di te significato del brano

Fuori da Venerdì 14 giugno Ho voglia di te secondo il comunicato stampa inviato ha il sapore di una hit fresca e immediata, una canzone da cantare a tutta voce in ogni situazione, in pieno stile Jvli.

Ecco come la racconta il Producer:

“Ho voglia di te nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo Apnea e Femme Fatale abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza“.

Il brano è stato scritto e composto da Paolo Antonacci, Federico Olivieri (in arte Olly) e Julien Boverod, e verrà presentato in anteprima assoluta questa sera, martedì 11 giugno, in Piazza del Popolo a Roma durante una delle 4 serate dei Tim Summer Hits.

­JVLI HO VOGLIA DI TE TESTO

ma mi piaci tu

che mi fai il caffè meglio del bar

ma mi piaci di più

quando dici che tra di noi non va

ma se ci riesci prova a prendermi