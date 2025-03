Achille Lauro tour 2026: sold out a Milano, aggiunta una nuova data

Achille Lauro Tour. Il ritorno live del cantautore continua a collezionare successi: dopo il tutto esaurito della prima data al Circo Massimo di Roma il 29 giugno e i pochi biglietti rimasti per il live del 1° luglio, arriva un altro importante traguardo per il cantautore: il sold out all’Unipol Forum che raddoppia.

Mentre Incoscienti Giovani continua ad andare fortissimo le classifiche radio e streaming e ha totalizzato già 30 milioni di ascolti, grazie anche al videoclip girato alla Fontana di Trevi con Celeste Dalla Porta, un grande omaggio a Roma.

Achille lauro tour 2025/2026, tutti i concerti in calendario

L’avventura live di Achille Lauro nei palazzetti si arricchisce di nuove tappe, raggiungendo quota otto date. Il tour partirà da Eboli, passando per Bari, Padova, Torino, Milano (doppia tappa), Bologna e Firenze.

Il biennio 2025-2026 si preannuncia ricco di eventi imperdibili per l’artista, tra nuovi concerti e l’attesa pubblicazione del suo settimo album legato a doppio filo al suo disco cult, Ragazzi madre.

Achille Lauro – Circo Massimo 2025

29 giugno 2025 – Roma – Circo Massimo (SOLD OUT)

1 luglio 2025 – Roma – Circo Massimo

Achille Lauro – Palazzetti 2026

04 marzo 2026 – Eboli (SA) – Palasele

09 marzo 2026 – Bari – PalaFlorio

12 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena

14 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena

16 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum (SOLD OUT)

17 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum (NUOVA DATA)

20 marzo 2026 – Bologna – Unipol Arena

21 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

RTL 102.5 è media partner ufficiale dei live di Achille Lauro. Il tour è prodotto da Friends & Partners.