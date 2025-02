Videointervista ad Achille Lauro: Incoscienti giovani come “uno shottino d’alcol puro”

Achille Lauro Incoscienti Giovani è la canzone per Sanremo 2025.

Nella splendida cornice del DG Martini di Corso Venezia, location che riflette perfettamente la sua innata eleganza, abbiamo incontrato il cantante per una breve intervista che svela il potenziale della sua nuova canzone. Indicato dalla stampa come uno dei favoriti, l’artista sta attraversando un periodo di fervida creatività, con numerosi progetti in cantiere pronti a stupire il suo pubblico.

Partiamo subito da Incoscienti Giovani. Secondo me è il titolo perfetto per un possibile film. Volevo sapere quali atmosfere ed emozioni vuoi trasmettere con questo brano e, se dovessi immaginare la canzone come un film, che genere sarebbe?

Se fosse un film, sarebbe La Dolce Vita. Con molta umiltà, richiamerebbe quel mondo di una Roma cinematografica che non esiste più, la grande eleganza italiana che ci contraddistingue a livello internazionale.

Rimanendo nel gioco delle associazioni, se Incoscienti Giovani fosse un piatto o un cibo, quali ingredienti ci sarebbero?

Sarebbe più un cocktail, uno shottino di alcol puro!

Se potessi “rubare” una canzone storica del Festival, quale sceglieresti?

Forse ruberei una canzone di Anna Oxa. E di sicuro le ruberei anche il look!

Foto di Marcello Junior Dino

Achille Lauro Incoscienti Giovani Sanremo 2025