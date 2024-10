Achille Lauro annuncia l’uscita di “Ragazzi madre -L’Iliade” e la nascita di un’associazione

Era il 2016, otto anni fa, quando Achille Lauro lanciava uno dei suoi album più amati, “Ragazzi madre“. Nel corso del live di Milano con cui il 4 ottobre ha festeggiato 10 anni di carriera, il cantautore ha annunciato l’uscita del nuovo disco… “Ragazzi madre – L’Iliade“.

Il 7 settembre Achille Lauro tornerà ad esibirsi, ultimo concerto del 2024, al Palazzo dello Sport di Roma.

L’artista, attualmente impegnato come giudice di X Factor, è reduce dal lancio del singolo, “Amore disperato“, canzone che per molti ha riportato l’artista agli antichi fasti raggiunti in passato con brani come “Ces’t la vie“.

È dal 2022, anno in cui ha rilascio il repack di “Lauro“, “Lauro – Achille Lauro Idol Superstar“, che il cantautore non lancia un nuovo disco e secondo molti rumors questo capitolo discografico arriverà dopo il ritorno dell’artista sul palco del Festival di Sanremo.

ACHILLE LAURO RAGAZZI MADRE L’ILIADE

Per i fan “Ragazzi madre” è probabilmente il disco più bello di Lauro. Dopo questo progetto sono arrivati a seguire nel 2018 l’album “Pour l’amuor” e, nel 2019, il debutto al Festival di Sanremo con “Rolls Royce“, il brano che lo ha sdoganato al grande pubblico.

Proprio per questo c’è grande attesa per questo nuovo progetto che, come annunciato durante il live di Milano, arriverà nel 2025…

“Questa notte non è solamente per ringraziarvi di questi dieci anni, anche, ma per annunciare quello che tutti aspettano da sempre. Dopo nove anni, nove lunghi anni di gestazione, dopo tutto quello che è successo, dopo questa vita folle… Il nuovo anno, “Ragazzi madre L’Iliade è pronto… ci vediamo nel 2025… Epico!“

E se “Ragazzi madre – L’Iliade” sarà il titolo del nuovo disco, “Ragazzi madre” sarà invece il nome di un’associazione per aiutare i giovani fortemente voluta da Achille Lauro…

“Non solo, insieme all’album nasce anche l’associazione dei ‘Ragazzi madre‘ che si occuperà di aiutare i giovani in difficoltà, tutti i tipi di giovani, dalle comunità, ai carceri, agli ospedali, e chiunque ne abbia bisogno.



Ragazzi madre non è un album, è una missione… abbiamo questioni giganti, siamo uomini ma non dimentichiamo da dove ca**o veniamo.“

Tra l’altro l’album “Ragazzi madre” ha ottenuto il disco di platino per le oltre 50.000 copie superate proprio nelle scorse settimane. Insomma, l’appuntamento è fissato per il 2025.