Achille Lauro pronto a lanciare il nuovo singolo. Al grido di “Abbracciami Roma” chiama all’appello il “Senato”

Achille Lauro lancia un appello ai fan per girare il 27 marzo il videoclip del nuovo singolo e il suo senato, termine con cui il cantautore chiamava il pubblico a X Factor, risponde: 1.500 adesioni in meno di 24 ore per il progetto Abbracciami Roma.

Achille Lauro torna a far parlare di sé con un’iniziativa che ha conquistato migliaia di fan in poche ore. L’artista ha lanciato un appello attraverso i suoi canali social per girare insieme al suo pubblico il videoclip del nuovo singolo, che potrebbe intitolarsi Abbracciami Roma.

Il brano anticipa l’uscita del suo nuovo album, Comuni mortali, già disponibile in pre-order e in arrivo ad aprile per Warner Music. Il disco segue la partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Incoscienti giovani.

“Abbracciami Roma”: achille Lauro chiama a raccolta i fan per il nuovo singolo

Questo il messaggio pubblicato da Achille Lauro sui social:

“Roma mia, Mio grande amore. Ho scritto una canzone per te. Forse una delle mie più belle di sempre. Il 27 marzo girerò il video a Roma e voglio che siate tutti con me. Trovate le indicazioni su come partecipare nelle stories. Abbracciami Roma ❤️”

I fan hanno risposto in massa e in pochissimo tempo, tanto da mandare in tilt il sito dedicato. L’artista ha poi ringraziato il pubblico con un nuovo messaggio:

“Bellezze è che dire, vi siete iscritti in tantissimi, grazie per il vostro amore. I posti per il videoclip sono esauriti. I partecipanti riceveranno una mail di conferma con tutti i dettagli. Ci vediamo domani a Roma.”

Nel frattempo, la scritta “Abbracciamo Roma” campeggia sui cartelloni pubblicitari della Capitale, a pochi mesi da quello che si preannuncia come un nuovo capitolo importante della carriera dell’artista.

Quattro live a Roma e un tour nei palazzetti: tutti i concerti di Achille Lauro

Il videoclip arriva nel pieno fermento per i live, a cominciare dalle due date-evento al Circo Massimo, già completamente sold out, e i concerti nei palazzetti previsti per il 2026.

ACHILLE LAURO – CIRCO MASSIMO 2025

29 giugno 2025 – ROMA, Circo Massimo – SOLD OUT

1 luglio 2025 – ROMA, Circo Massimo – SOLD OUT

ACHILLE LAURO – PALAZZETTI 2026

4 marzo 2026 – Eboli (SA), Palasele

6 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

7 marzo 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

9 marzo 2026 – Bari, PalaFlorio

12 marzo 2026 – Padova, Kioene Arena

14 marzo 2026 – Torino, Inalpi Arena

16 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

17 marzo 2026 – Milano, Unipol Forum

20 marzo 2026 – Bologna, Unipol Arena

21 marzo 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI