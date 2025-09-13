Dopo ore di attesa, arriva l’annuncio: nel 2026 Achille Lauro approderà per la 1° volta a San Siro

Dopo ore di attesa è finalmente arrivato l’annuncio: il 15 giugno 2026 Achille Lauro si esibirà per la prima volta in carriera con un concerto tutto suo allo Stadio San Siro di Milano.

A svelarlo è stato l’artista stesso sul palco dei TIM Music Awards, dopo aver creato hype nel pomeriggio con un post in cui annunciava che il tour Achille Lauro Live 2026 è completamente sold-out:

“Tutto il tour SOLD-OUT. Senza parole. Stasera ho una sorpresa gigante. Ci facciamo uno dei regali più grandi di sempre”.

E, in effetti, Lauro non ha deluso le aspettative, portandosi a casa – dopo aver presentato il nuovo singolo Senza Una Stupida Storia – anche tre premi FIMI per Amore Disperato, Incoscienti Giovani e l’album Comuni Mortali.

ACHILLE LAURO, DAL TIM SUMMER HITS A SAN SIRO 2026: I BIGLIETTI DEL CONCERTO

I biglietti per lo speciale concerto a San Siro saranno disponibili in pre-sale, in esclusiva sul canale broadcast dell’artista, a partire dalle ore 14.00 di domenica 14 settembre, mentre per acquistarli nelle piattaforme online e nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 14.00 di martedì 16 settembre.