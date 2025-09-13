TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro

TIM Music Awards 2025 premi e premiati della XIX edizione in diretta dall’Arena di Verona. Seconda serata, Sabato 13 settembre, con tante sorprese e premi ai protagonisti della musica italiana.

Dopo la prima serata di ieri, che ha collezionato il 18,5% di share coinvolgendo oltre 2.300.000 telespettatori, prosegue questa sera all’Arena di Verona l’appuntamento con i TIM Music Awards 2025. A condurre ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la loro quattordicesima volta insieme sul palco.

Tra i momenti più attesi spiccano le sorprese di Laura Pausini, che è tornata sul palco dopo aver aperto ieri la manifestazione con La mia storia tra le dita, aprendo la serata partendo dal centro dell’arena in mezzo al pubblico, e di Achille Lauro, pronto a stupire il pubblico con una performance speciale e con un annuncio: il 15 giugno 2026 si esibirà allo Stadio San Siro di Milano.

Questa è la seconda e ultima serata della XIX edizione, che come da tradizione premia:

Album certificati Oro, Platino e Multiplatino da FIMI/NIQ (settembre 2024 – settembre 2025)

Singoli certificati Platino e Multiplatino

Live certificati da SIAE con oltre 100.000 presenze (Oro), 200.000 (Platino) e 300.000 (Diamante)

con oltre 100.000 presenze (Oro), 200.000 (Platino) e 300.000 (Diamante) Premi speciali a protagonisti che hanno lasciato un segno nella musica italiana

Gli artisti in scaletta

Laura Pausini – Io canto

Laura Pausini – Tra te e il mare

Laura Pausini – La mia storia tra le dita

Achille Lauro – Senza una stupida storia

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Anna – Désolée

Dardust

Giorgia – Golpe

In aggiornamento durante la serata

tim music awards – premi e i premiati

Come di consueto, saranno premiati album, singoli e live che hanno ottenuto certificazioni e riconoscimenti tra settembre 2024 e settembre 2025. L’elenco completo dei premiati sarà aggiornato nel corso della diretta.

Premio Speciale per i 6 miliardi di streaming globali certificati a Laura Pausini

Premio platino singolo Amore disperato ad Achille Lauro

Premio platino singolo Incoscienti giovani ad Achille Lauro

Premio platino album Comuni mortali ad Achille Lauro

Premio Speciale come artista femminile più giovane a conquistare la #1 nella classifica FIMI per oltre 15 volte ad Anna

Questo articolo sarà aggiornato in tempo reale con i nomi dei premiati, i momenti musicali più significativi e le sorprese della seconda serata dei TIM Music Awards 2025.