TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro

Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono la serata finale della XIX edizione

Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona
TIM Music Awards 2025 premi e premiati della XIX edizione in diretta dall’Arena di Verona. Seconda serata, Sabato 13 settembre, con tante sorprese e premi ai protagonisti della musica italiana.

Dopo la prima serata di ieri, che ha collezionato il 18,5% di share coinvolgendo oltre 2.300.000 telespettatori, prosegue questa sera all’Arena di Verona l’appuntamento con i TIM Music Awards 2025. A condurre ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la loro quattordicesima volta insieme sul palco.

Tra i momenti più attesi spiccano le sorprese di Laura Pausini, che è tornata sul palco dopo aver aperto ieri la manifestazione con La mia storia tra le dita, aprendo la serata partendo dal centro dell’arena in mezzo al pubblico, e di Achille Lauro, pronto a stupire il pubblico con una performance speciale e con un annuncio: il 15 giugno 2026 si esibirà allo Stadio San Siro di Milano.

Questa è la seconda e ultima serata della XIX edizione, che come da tradizione premia:

  • Album certificati Oro, Platino e Multiplatino da FIMI/NIQ (settembre 2024 – settembre 2025)
  • Singoli certificati Platino e Multiplatino
  • Live certificati da SIAE con oltre 100.000 presenze (Oro), 200.000 (Platino) e 300.000 (Diamante)
  • Premi speciali a protagonisti che hanno lasciato un segno nella musica italiana

Gli artisti in scaletta

  • Laura Pausini – Io canto
  • Laura Pausini – Tra te e il mare
  • Laura Pausini – La mia storia tra le dita
  • Achille Lauro – Senza una stupida storia
  • Achille Lauro – Incoscienti giovani
  • Anna – Désolée
  • Dardust
  • Giorgia – Golpe

In aggiornamento durante la serata

tim music awards – premi e i premiati

Come di consueto, saranno premiati album, singoli e live che hanno ottenuto certificazioni e riconoscimenti tra settembre 2024 e settembre 2025. L’elenco completo dei premiati sarà aggiornato nel corso della diretta.

  • Premio Speciale per i 6 miliardi di streaming globali certificati a Laura Pausini
  • Premio platino singolo Amore disperato ad Achille Lauro
  • Premio platino singolo Incoscienti giovani ad Achille Lauro
  • Premio platino album Comuni mortali ad Achille Lauro
  • Premio Speciale come artista femminile più giovane a conquistare la #1 nella classifica FIMI per oltre 15 volte ad Anna

Questo articolo sarà aggiornato in tempo reale con i nomi dei premiati, i momenti musicali più significativi e le sorprese della seconda serata dei TIM Music Awards 2025.

Cerca su A.M.I.