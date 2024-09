Con “Zeri in più” Lazza porta per la prima volta Laura Pausini nel rap italiano

Lazza e Laura Pausini insieme, testo e significato di “Zeri in più”, primo singolo estratto dal nuovo album del rapper.

“LOCURA”, questo il titolo del progetto, sarà lanciato il 20 settembre per Island Records/Universal Music e conterrà al suo interno 18 tracce e tre featuring. Oltre a quella con Laura Pausini sono presenti altre due collaborazioni: con Sfera Ebbasta e con Ghali.

Questa la tracklist:

1. Zeri in più (Locura) feat. Laura Pausini

2. Abitudine

3. Fentanyl feat. Sfera Ebbasta

4. Certe cose

5. – 3 (prendere il volo)

6. Ghetto superstar feat. Ghali

7. Male da vendere

8. Verdi nei viola

9. Canzone d’odio

10. Casanova

11. Estraneo

12. Hot

13. Mezze verità

14. Safari

15. Giorno da cani

16. Buio davanti

17. 100 messaggi

18. Dolcevita

Laura Pausini potrebbe, a questo punto, prendere parte come ospite a sorpresa del programma Suzuki Music Party di Amadeus, vista la partecipazione confermata di Lazza che presenterà un brano inedito per la prima volta live, e magari sarà proprio il nuovo singolo in uscita domani.

Lazza Laura Pausini, “Zeri in più”: significato del brano

“Zeri in più“, brano in collaborazione con la cantante italiana più famosa (e premiata nel mondo), sarà il primo estratto del disco e uscirà un’ora dopo la mezzanotte del 12 settembre.

Un Featuring destinato a far parlare visto che si tratta del primo duetto di Laura Pausini con un artista hip-hop. Nel corso dei suoi oltre trent’anni di carriera la Pausini ha infatti duettato con molto star italiane e internazionali incidendo brani con Kylie Minogue, Tiziano Ferro, Michael Bublè, Andrea Bocelli, James Blunt…. Quella con Lazza è il primo brano rap a cui collabora, per questo l’attesa è molto alta e, sotto i post di entrambi gli artisti, la collaborazione sembra essere stata accolta molto bene.

Lazza e Laura Pausini sono legati da una profonda stima reciproca ma anche da un’amicizia nata negli ultimi anni.

Il rapper era presente infatti al live di Milano per i 30 di carriera di Laura e la cantante, oltre ad essere stata tra il pubblico del suo live, ha appoggiato pubblicamente “Lazzino” quando sui social si è lamentato del lato oscuro del successo.

Lazza Laura Pausini “Zeri in più”: testo

In arrivo il 13 settembre

Foto di copertina di Jacopo Rossini.