Amadeus inizia la sua nuova avventura sul Nove e svela il cast di Suzuki Music Party

Con l’arrivo di settembre 2024 si riaprono i palinsesti televisivi, e uno dei volti più amati del piccolo schermo, Amadeus, torna in video in una nuova avventura televisiva in esclusiva sul Nove. Questo nuovo percorso televisivo parte anche dalla grande musica italiana con un cast di big per Suzuki Music Party.

Dopo i grandi successi in Rai (e, prima ancora, in Mediaset) con programmi come I soliti ignoti, Affari tuoi, Ora o mai più, L’anno che verrà e, soprattutto, cinque edizioni del Festival di Sanremo, Amadeus inizia una nuova avventura su una rete che si sta affermando sempre di più nel panorama televisivo.

Lo farà dal 22 settembre con un programma noto, “Chissà chi è” (nuovo titolo de I Soliti ignoti), e, a ottobre, con una nuova edizione della storica La Corrida di Corrado.

E proprio l’1 di settembre, a qualche giorno dal suo compleanno (il 4 settembre), Amadeus ha rotto il silenzio attraverso un video su Instagram.

“Buongiorno! Buona Domenica! Ciao a tutti da Amadeus! Oggi Domenica, Primo settembre, ed è per me un giorno molto importante.

È l’inizio della mia nuova avventura professionale all’interno di Discovery e quindi del canale Nove, Sul telecomando basta premere il 9 e trovate ovviamente me e tutta la bellissima programmazione della rete…“

AMADEUS PORTA LA GRANDE MUSICA E UN CAST DI BIG SU NOVE CON SUZUKI MUSIC PARTY

Uno dei grandi amori di Amadeus, insieme alla famiglia e all’Inter, è la musica. La sua carriera è iniziata in radio e si è sviluppata in televisione, dove ha condotto edizioni iconiche del Festivalbar.

Negli ultimi cinque anni, dal 2020 al 2024, Amadeus ha ricoperto il ruolo di presentatore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo, portando la kermesse nel futuro, cavalcando un’era dominata da Spotify e giocando con fenomeni come il FantaSanremo. Soprattutto, è riuscito a riportare in gara i numeri uno delle classifiche di vendita e streaming.

Questi cinque anni non solo hanno segnato record di ascolti, ma hanno anche visto quasi 17 milioni di copie certificate dei brani in gara, con 167 dischi di platino e 25 dischi d’oro, a cui si aggiungono le certificazioni per le compilation del Festival.

Per questo motivo la nuova avventura televisiva di Amadeus riparte anche dalla musica con un grande show, Suzuki Music Party, in cui 15 big della musica italiana (e non 12 come precedentemente scritto in rete), presenteranno in anteprima 15 canzoni inedite.

“La sera del 22 settembre c’è un un appuntamento imperdibile con la musica, uno speciale, dove 15 cantanti, ripeto 15, verranno a presentare in anteprima televisiva i propri successi, i successi dell’autunno. Il programma si chiama Suzuki Music Party. Intanto ringrazio Suzuki per aver sposato anche questo progetto musicale, grazie veramente. È la festa della musica, 15 canzoni inedite in anteprima televisiva, e vi dico chi conduce con me il programma e chi sono i primi due cantanti dei 15, nell’arco di una settimana vi darò l’elenco completo. A condurre con me la serata è un’attrice bravissima, simpaticissima, io sono un suo grande fan e non abbiamo mai lavorato insieme ma è stata ospite nei miei programmi ed è ilenia Pastorelli, quindi con ilenia Pastorelli dividerò il palco dell’Allianz Cloud qui a Milano.”

A presentare l’evento con Ama ci sarà l’attrrice Ilenia Pastorelli.

