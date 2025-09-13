13 Settembre 2025
Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta

Il ritorno discografico di Giorgia passa da una canzone intima e potente presentata ai Tim Music Awards

Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe
Giorgia torna con Golpe, testo e significato del nuovo singolo presentato in anteprima ai Tim Music Awards e in uscita il 19 settembre per Sony Music. Il brano anticipa l’atteso album di inediti in arrivo a ottobre.

Dopo il successo sanremese de La cura per me e il brano estivo L’unica, l’artista romana apre una nuova fase della sua carriera con un pezzo firmato da Davide Petrella, Calcutta e prodotto da Dardust.

Golpe: Giorgia e il nuovo inizio dopo La cura per me

Il 2025 è stato un anno straordinario per Giorgia. Dopo oltre trent’anni di carriera, la cantante ha ritrovato una nuova energia grazie al successo di La cura per me, tra i brani più ascoltati dell’anno nonostante lo “scandaloso” sesto posto al Festival di Sanremo.

Standing ovation sul palco dell’Ariston, viralità su TikTok e un pubblico che l’ha riscoperta con rinnovato entusiasmo: da lì è partita la nuova fase che porta oggi a Golpe.

Giorgia – Golpe: significato

Il testo di Golpe parla di un amore vissuto tra turbamenti, paure e attrazione irresistibile. Un colpo di cuore improvviso e travolgente, che mette alla prova certezze e fragilità.

Il brano esplora la tensione emotiva di chi si sente sospeso tra buio e luce, tra difese e abbandono, trovando nel bacio “nel mezzo di un golpe” la metafora di un sentimento capace di sovvertire ogni equilibrio.

In un’intervista, Giorgia ha raccontato:

Golpe lo volevo tanto, lo desideravo ma non sapevo come io dentro sarei risultata. Ho fatto un lavoro di rimettermi in gioco anche con la vocalità, devi fare una te diversa. È stato un grande atto di umiltà e credo sia stato un lavoraccio, però bellissimo”.

Il videoclip con Emanuel Lo

Le riprese del videoclip si sono svolte a Galatina, in Puglia, tra piazza San Pietro e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Nelle immagini Giorgia appare con un abito da sposa sotto un diluvio, circondata da una folla che cerca riparo, fino al momento più atteso: un romantico ballo sotto la pioggia con Emanuel Lo, suo compagno nella vita e ora co-protagonista del video.

Giorgia – Golpe: testo della canzone

In qualche modo sono scelte tue
Anche se quasi sempre
Le abbiamo prese in due
Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola
Mi hai detto “non fa niente,
non dire una parola”

E non è facile guardare sotto
Se è troppo alto
E non è facile guardare il buio
Se il buio è tanto

Perché non vieni a prendermi
Nessuno sa quanto è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai, come fai
Quando piove
Come fai, come fai
Quando piove

Guardo le cose come se fossi te
Ma quando il sole torna
Poi ritorno me
Stanotte il cuore mi è finito in gola
E quando va così
Non passa neanche un’ora

E non è facile guardare sotto
Se è troppo alto
E non è facile guardare il buio
Se il buio è tanto

Perché non vieni a prendermi
Nessuno sa quanto è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi inquadri più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai, come fai
Quando piove
Come fai, come fai
Quando piove

E io no, non lo so mai
Quando piangi come fai, sai
Mentirsi è una pistola
Tra i palazzi della scuola
E non dirmi che non piangi mai
Con quegli occhi che mi fai
Sai, mentirsi è una pistola
Il cuore mi è finito in gola

Perché non vieni a prendermi
Nessuno sa quanto è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi inquadri più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai, come fai
Quando piove
Come fai, come fai
Quando piove

Se in qualche modo sono scelte tue
Non me ne frega niente

Cerca su A.M.I.