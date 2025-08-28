Giorgia sposa nuovamente Emanuel Lo nel video del nuovo singolo, “Golpe”

Giorgia ha girato in questi giorni a Galatina, in Puglia, il videoclip del suo nuovo singolo Golpe. A rendere ancora più speciali le immagini è la presenza di un co-protagonista d’eccezione: Emanuel Lo.

Il nuovo brano, in uscita il 5 settembre, anticipa un disco di inediti di Giorgia che verrà lanciato con Sony Music.

Giorgia Golpe: il nuovo singolo con Petrella, Dardust e Calcutta

Il nuovo brano Golpe segna l’atteso ritorno discografico di Giorgia, dopo il successo sanremese de La cura per me e la un’altra cura, in questo caso estiva, con L’unica, brano firmato tra gli altri da Federica Abbate e Alessandro La Cava.

Per il nuovo singolo in uscita l’artista ha scelto tre degli autori più influenti del panorama musicale italiano attuale: Davide Petrella, Dardust e Calcutta.

Il singolo anticipa l’uscita del 18esimo album della cantante romana, il dodicesimo di inediti, dopo la pubblicazione dello sfortunato Blu nel 2023.

Il videoclip girato a Galatina con Emanuel Lo

Nei giorni scorsi, Giorgia è stata avvistata mentre girava il videoclip di Golpe nelle strade di Galatina, tra piazza San Pietro e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Nelle immagini circolate in rete, la cantante appare con un abito da sposa sotto un diluvio, mentre canta e danza in mezzo a una folla che cerca riparo.

Il video mostra poi un romantico ballo sotto la pioggia con il suo partner nella vita e ora anche nel videoclip: Emanuel Lo. Insegnante di ballo ad Amici, coreografo e artista a tutto tondo, Emanuel è il marito di Giorgia e padre del loro figlio Samuel.

Giorgia e il legame con Galatina

Non è la prima volta che Giorgia sceglie Galatina per i suoi progetti: in passato ha aperto un bistrot nella città pugliese ed è membro del comitato scientifico che sostiene la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il videoclip di Golpe si inserisce in questo legame profondo, unendo musica, amore e territorio in un racconto visivo potente e simbolico che potremo vedere settimana prossima mentre, dall’11 settembre rivedremo la cantante nelle vesti di conduttrice di X Factor.