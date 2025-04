Emanuel Lo, non solo danza: la parentesi da cantautore e gli album del prof. di Amici

Quando Emanuel Lo era un cantautore. Oggi in tanti lo conoscono come professore di danza ad Amici di Maria De Filippi, o come regista e compagno di Giorgia, ma prima ancora Emanuel Lo è stato un cantautore con due dischi pubblicati tra il 2007 e il 2009, in cui mescolava R&B, pop e urban.

Andiamo a scoprire meglio la carriera del coreografo, ballerino, regista e cantante.

La fase da cantautore di Emanuel Lo: tra soul e hip hop

Nato a Roma nel 1979, Emanuel Lo si è fatto conoscere come ballerino e coreografo già giovanissimo, calcando i palchi più importanti della tv italiana e affiancando artisti come Kylie Minogue, Geri Halliwell, Ricky Martin ma anche Luciano Pavarotti. Tra una coreografia e l’altra, Emanuel ha sempre coltivato la passione per la musica, la scrittura e la produzione.

Nel 2007 arriva il debutto musicale ufficiale: prima il singolo Woofer, uscito per la Di and Gi Srl, poi il primo album Più tempo, pubblicato a maggio per l’etichetta Dischi di cioccolata di Giorgia e distribuito da Sony Music.

Un lavoro elegante, con testi personali e suoni che guardano all’R&B internazionale, ma anche al cantautorato italiano. Tra i featuring anche Giorgia, Tormento e Moor J.

Due anni più tardi, nel 2009, arriva il secondo e ultimo album Cambio tutto, questa volta con la produzione di Big Fish e un brano scritto da Nesli.

Discografia di Emanuel Lo

Singoli

2007 – Woofer (feat. Tormento) – Di and Gi Srl

Album

2007 – Più tempo – Dischi di cioccolata / Sony Music

Tracklist:

Intro

Forza per scegliere

Petali di rosa feat. Tormento

Woofer

Ti sorprenderai

Irresistibile

Più tempo

È ora di andare feat. Moor J

L’altra parte di te

Reprise

Vivi ancora

Esprimiti feat. Giorgia

Sei tu per me

2009 – Cambio tutto – Sony Music

Tracklist:

Cambio tutto

Dimenticarsi

Musica a fuoco

Nella stanza

Non dimentico

Solo storie

Inutili parole

Le distanze

4:30 A.M.

emanuel lo Da cantautore a regista e autore: la carriera dopo i dischi

Terminata la fase da cantautore, Emanuel Lo ha continuato a scrivere musica per Giorgia, co firmando tra gli altri Il mio giorno migliore, Dove sei e Oronero. Ha anche firmato la regia di numerosi videoclip e diretto eventi e tournée per artisti come Giorgia, J-Ax e Fedez.

Dopo essere entrato nel mondo di Amici come giudice hip hop nella stagione 2016/2017 ci è tornato in pianta stabile dal 2022 nel ruolo di professore di danza.