Achille Lauro torna con “Senza una stupida storia”: un singolo sulla sua idea dell’amore

Achille Lauro Senza una stupida storia, testo e significato del nuovo singolo.

Il cantautore ha annunciato sui social l’arrivo di questo nuovo brano che andrà ad arricchire il viaggio dell’album Comuni mortali. Questa canzone sarà disponibile da venerdì 12 settembre su tutte le piattaforme digitali.

ACHILLE LAURO: IL NUOVO SINGOLO SENZA UNA STUPIDA STORIA

L’annuncio è arrivato direttamente dai social dell’artista:

“SENZA UNA STUPIDA STORIA, il mio nuovo singolo. Dal 12 settembre fuori ovunque”.

Un altro tassello che si aggiunge alla tracklist di Comuni mortali, album che ha già collezionato importanti traguardi: Amore disperato (disco di platino), la partecipazione a Sanremo 2025 con Incoscienti giovani (disco di platino), e i buoni risultati di Amor (disco d’oro), si aggiungono e sono al tempo stesso parte del successo del progetto. Il disco ha infatti conquistato la certificazione disco di platino per le oltre 50.000 copie/unità.

IL SIGNIFICATO DI SENZA UNA STUPIDA STORIA

Il nuovo brano porta con sé una riflessione intima dell’artista. Achille Lauro lo ha scritto tra Milano e Los Angeles, raccontandone così il senso:

“Amo in particolare le strofe di questo brano perché raccontano la mia personale visione dell’amore. In passato sono stato anch’io male per amore, come tutti.

A volte l’amore crea una dipendenza tale da sentirsi più nulla, quasi annientare se stessi, l’idea di sentirsi ‘completi’ solo attraverso l’altro, annullando il proprio io in nome di qualcosa che abbiamo solo idealizzato. Per me l’amore non è questo”.

Un messaggio chiaro: liberarsi dall’idea di un amore che fagocita, per abbracciare invece una visione in cui la propria identità resta centrale.

ACHILLE LAURO SENZA UNA STUPIDA STORIA – TESTO

In arrivo venerdì 12 settembre

Senza una stupida storia sarà disponibile dal 12 settembre per Warner Music e andrà a completare la tracklist digitale di Comuni mortali. Al momento non è ancora confermata l’uscita di una possibile versione deluxe dell’album entro la fine dell’anno.