Festival di Sanremo 2026: le pagelle ai brani dopo l’ascolto in anteprima. Ditonellapiaga e Serena Brancale svettano su tutti, malissimo Samurai Jay

SANREMO 2026 – LE PAGELLE DI ALL NUSIC ITALIA AI BRANI IN GARA DOPO L’ASCOLTO IN ANTEPRIMA. La data di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, è quella di uno dei giorni più attesi dagli amanti di musica italiana. Oggi infatti la stampa ha ascoltato in anteprima le 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026. Anche quest’anno, All Music Italia ha partecipato e a seguire trovate le nostre pagelle.

Ricordiamo per correttezza che, a parte qualche raro caso di giornalista “patinato” (come svelato da Conti inavvertitamente), le nostre pagelle e giudizi sui brani in gara, e dei colleghi, sono frutto di un singolo ascolto della canzone, in una sequenza di 30 brani ascoltati uno dietro l’altro.

Questo per dirvi che, nel mese di febbraio, a seguito di un ascolto più approfondito, alcuni giudizi potrebbe cambiare (come avvenuto con Rkomi, per esempio, lo scorso anno).

Detto questo andiamo a scoprire che edizione sarà, musicalmente parlando, questo quinto Festival non consecutivo con Carlo Conti alla guida nella doppia veste di presentatore e direttore artistico.

Ricordiamo che qui trovate tutti gli autori dei brani in gara. Cliccate in basso su continua.