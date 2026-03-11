Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo

Rose Villain ha condiviso sui social un frammento di Tuttaluce, brano dedicato al figlio che aspettano e prodotto da Sixpm, marito dell’artista. Nel video pubblicato su Instagram la cantante appare in spiaggia mentre si ascolta un passaggio del pezzo, un momento intimo che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Il brano sembra raccontare l’attesa e l’amore per il nascituro, trasformando emozioni e paure in parole delicate. In questo articolo analizziamo il testo e significato di Tuttaluce di Rose Villain.

Rose Villain – Testo e significato di Tuttaluce

Nel frammento condiviso da Rose Villain, Tuttaluce appare come una sorta di lettera aperta rivolta al bambino che deve ancora nascere. Il brano parte da una sensazione molto particolare: la cantante racconta di aver sentito la mancanza del figlio ancora prima di conoscerlo, una frase che sintetizza bene il sentimento di attesa che spesso accompagna la maternità.

Il linguaggio è semplice ma carico di immagini emotive. L’artista descrive se stessa “dentro un uragano”, simbolo del cambiamento profondo che una nuova vita può portare. Allo stesso tempo promette protezione e sincerità: nel testo parla di insegnare che cadere non è una debolezza e che non sarà necessario fingere di essere qualcun altro.

Molto forte anche la metafora dei “mostri”, che richiama le paure dell’infanzia e, più in generale, tutte le difficoltà della vita. La promessa della cantante è quella di combatterli per il proprio figlio, diventando una guida e una luce nei momenti più bui.

Nel ritornello emerge un altro tema centrale: l’imperfezione. Rose Villain ammette di aver sbagliato molte volte e di poter sbagliare ancora, ma sottolinea che l’importante è continuare a provarci. È un messaggio che trasforma la canzone in una dichiarazione d’amore imperfetta ma autentica, lontana dall’idea di genitore perfetto.

Il finale del brano introduce l’immagine della luce: da quando il bambino è nella sua vita, tutto sembra illuminarsi. La maternità diventa così una rinascita emotiva, capace di cambiare prospettiva e dare un nuovo senso al futuro.

Rose Villain – Tuttaluce – TESTO

Baby

è da un po’ che ti pensavo

mi chiedevo fosse strano mi mancassi

ancora prima di conoscerti

mi sento dentro un uragano

ho voglia di cantar più piano

e non svegliarti mentre sogni

chissà se mi sogni

ti insegnerò che cadere è bello

e non sei meno forte se

ti mostrerai fragile

ti giuro che con me non dovrai mai fingere

di essere ciò che non sei

ucciderò tutti i mostri per te

così non dovrai mai avere paura

se perderai la strada nella notte sarà la luce che per te resta accesa

baby ho sbagliato mille volte e sbaglierò ancora molto

ma provarci è l’importante

tu perdonami

io per te sarò migliore

forse il tuo primo amore

non ti sveglierò mentre sogni

chissà se mi sogni

ti costruirò un mondo più bello

coi palazzi fatti di musica e tutto quello

che ti rende felice per me tu sei un principe

ma solo senza armatura

sarò un eroe ucciderò tutti i mostri per te

così non dovrai mai avere paura

se perderai la strada nella notte

sarò la luce che per te resta accesa

sono tutta luce

da quando ci sei tu

tutta luce

perché se dentro di me