Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni

Dopo il debutto del tour nei palasport è emersa la scaletta ufficiale del concerto di Achille Lauro.
Il debutto del tour ha permesso di scoprire la scaletta del concerto di Achille Lauro, che alterna i brani più recenti ai successi che hanno segnato le diverse fasi della sua carriera.
Il tour 2026 di Achille Lauro, partito da Roma con tutte le date sold out, attraversa diverse fasi della carriera dell’artista romano e include anche l’anteprima del nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso, presentato dal vivo prima dell’uscita ufficiale prevista per il 20 marzo 2026.
Nei giorni precedenti al debutto erano circolate online diverse ipotesi sulla setlist del concerto, ma la scaletta emersa dal primo live rappresenta la struttura effettiva dello spettacolo.
Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026
Ecco quindi la scaletta del concerto di Achille Lauro con tutte le canzoni del tour 2026 nei palasport.
- Amor
- Bam Bam Twist
- Dannata San Francisco
- 1969
- Senza una stupida storia
- Solo noi
- Marilù
- Perdutamente
- Cristina
- Walk Of Fame
- Me ne frego
- Amore disperato
- Rolls Royce
- Che sarà
- 16 marzo
- Maleducata
- Domenica
- Pessima
- Cadillac 1920
- Bvlgari
- Thoiry Remix
- Barabba III
- Nati da una costola
- C’est la vie
- Incoscienti giovani
Lo spettacolo ripercorre l’evoluzione artistica di Achille Lauro, passando dai brani della fase più rock ai pezzi più recenti, fino all’anteprima del nuovo singolo In viaggio verso il Paradiso in uscita il 20 marzo 2026.
Le date del tour 2026 di Achille Lauro
Il tour nei palasport 2026 di Achille Lauro ha registrato il tutto esaurito in tutte le date.
- 6 marzo – Roma – Palazzo dello Sport
- 7 marzo – Roma – Palazzo dello Sport
- 9 marzo – Bari – PalaFlorio
- 10 marzo – Bari – PalaFlorio
- 12 marzo – Padova – Kioene Arena
- 14 marzo – Torino – Inalpi Arena
- 16 marzo – Milano – Unipol Forum
- 17 marzo – Milano – Unipol Forum
- 20 marzo – Bologna – Unipol Arena
- 21 marzo – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 22 marzo – Firenze – Nelson Mandela Forum
- 24 marzo – Torino – Inalpi Arena
- 27 marzo – Milano – Unipol Forum
- 29 marzo – Bologna – Unipol Arena
Il percorso live culminerà con un appuntamento speciale: il 15 giugno 2026 Achille Lauro si esibirà per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano, per un concerto già completamente sold out.
In quella data la scaletta del concerto di Achille Lauro sarà diversa da quella del tour 2026 nei palasport.