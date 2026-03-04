4 Marzo 2026
4 Marzo 2026

Emma e Rkomi – “Vacci piano”: di cosa parla la nuova canzone scritta con Tredici Pietro

Scopri testo e significato del nuovo singolo prodotto da Juli e Katoo.

singolo Vacci piano di Emma e Rkomi
Emma e Rkomi uniscono per la prima volta le loro voci in Vacci piano, il nuovo singolo in uscita venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Molti si chiedono qual è il significato di Vacci piano di Emma e Rkomi e di cosa parla il testo della canzone.

Il brano è un incontro artistico che mette insieme due personalità molto diverse ma accomunate da una forte identità musicale. Da una parte la potenza vocale e l’energia rock di Emma, dall’altra la scrittura emotiva e la sensibilità interpretativa di Rkomi. Il risultato è una ballad intensa che affronta uno dei momenti più complessi di una relazione: quando l’amore finisce, ma i sentimenti non sono ancora del tutto svaniti.

Il brano arriva dopo Brutta Storia e rappresenta un nuovo tassello nella fase artistica che Emma sta costruendo negli ultimi mesi.

“Vacci piano” di Emma e Rkomi: testo e significato

Vacci piano racconta la difficoltà di mettere un punto a una relazione che non fa più stare bene. Non è una rottura improvvisa o rabbiosa, ma un momento di consapevolezza in cui emergono insieme dolore, nostalgia e la fatica di accettare la fine.

Nel brano convivono due emozioni opposte: la rabbia per ciò che è andato storto e la delicatezza di chi sa che certi legami non si cancellano facilmente. È proprio in questa tensione emotiva che le voci di Emma e Rkomi trovano il loro equilibrio.

Il titolo stesso, Vacci piano, diventa quasi una richiesta: affrontare la fine con cautela, senza ferire più del necessario, riconoscendo il peso emotivo di ciò che si sta lasciando andare.

Chi ha scritto “Vacci piano”

Il singolo è prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti.

La composizione è firmata da Juli ed Emma, mentre il testo è scritto da Emma insieme a Rkomi e Tredici Pietro. Un team autoriale che mescola sensibilità pop e scrittura contemporanea.

TESTO

In arrivo prossimamente

Emma in tour nell’estate 2026

L’uscita di Vacci piano anticipa anche una stagione live particolarmente intensa per Emma. L’artista sarà protagonista di due grandi concerti evento negli ippodromi di Roma e Milano e porterà la sua musica nei principali festival italiani con il Live Tour 2026.

Di seguito le date annunciate:

  • 02 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle (Rock in Roma)
  • 04 luglio, Brescia, Brescia Summer Music
  • 10 luglio, Cervere (CN), Anima Festival
  • 11 luglio, La Spezia, La Spezia Estate Festival
  • 15 luglio, Riccione, Riccione Music City
  • 16 luglio, Mirano (VE), Mirano Summer Festival
  • 18 luglio, Pisa, Pisa Summer Knights
  • 19 luglio, Genova, Altraonda Festival
  • 24 luglio, Palermo, Dream Pop Fest (sold out)
  • 25 luglio, Catania, Sotto Il Vulcano Fest
  • 29 luglio, Napoli, Arena Flegrea
  • 01 agosto, Ancona, Piazza Cavour
  • 02 agosto, Pescara, Zoo Music Fest
  • 04 agosto, Follonica (GR), Follonica Summer Nights
  • 05 settembre, Trento, Trento Live Fest
  • 09 settembre, Milano, Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)



Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

