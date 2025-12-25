25 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
25 Dicembre 2025

Emma Live Tour 2026: tutte le date nei festival estivi e i concerti negli ippodromi

Dai grandi eventi negli ippodromi ai principali festival italiani: il calendario completo dell’estate 2026 di Emma

di Oriana Meo
Emma Live Tour 2026, tutte le date dei concerti estivi
Dopo l’annuncio dei due grandi appuntamenti negli ippodromi di Roma e Milano, :contentReference[oaicite:1]{index=1} amplia il calendario estivo e ufficializza il LIVE TOUR 2026, che la porterà sui palchi dei principali festival italiani. Un’estate costruita tra grandi eventi e rassegne consolidate, con una serie di date che attraversano tutta la penisola.

Emma annuncia il Live Tour 2026 nei festival estivi

I concerti degli ippodromi – in programma il 2 luglio a Roma e il 9 settembre a Milano – rappresentano i primi due show dell’artista in questi spazi iconici. A questi si affianca ora una lunga serie di appuntamenti estivi, in cui Emma porterà sul palco il suo repertorio, dai brani più rappresentativi fino alle uscite più recenti.

Il tour toccherà festival e piazze in tutta Italia, confermando una dimensione live centrale nel percorso dell’artista, tra continuità con il passato e nuove fasi della sua carriera.

Tutte le date del Live Tour 2026

  • 02 luglio – ROMA – Ippodromo delle Capannelle (Rock In Roma)
  • 04 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music
  • 10 luglio – CERVERE (CN) – Anima Festival
  • 11 luglio – LA SPEZIA – La Spezia Estate Festival
  • 15 luglio – RICCIONE – Riccione Music City
  • 16 luglio – MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival
  • 18 luglio – PISA – Pisa Summer Knights
  • 19 luglio – GENOVA – Altraonda Festival
  • 24 luglio – PALERMO – Dream Pop Fest
  • 25 luglio – CATANIA – Sotto Il Vulcano Fest
  • 01 agosto – ANCONA – Piazza Cavour
  • 02 agosto – PESCARA – Zoo Music Fest
  • 04 agosto – FOLLONICA (GR) – Follonica Summer Nights
  • 09 settembre – MILANO – Ippodromo Snai San Siro (Milano Summer Festival)

Biglietti e informazioni

I biglietti per i concerti negli ippodromi sono già disponibili su TicketOne. Le prevendite per le nuove date del tour apriranno alle ore 14:00 di domani, venerdì 19 dicembre, nei circuiti di vendita abituali.

Per maggiori informazioni: friendsandpartners.it e magellanoconcerti.it.

Un finale di 2025 tra singoli e classifiche

Il 2025 di Emma si chiude con numeri rilevanti anche sul fronte discografico. Dopo l’uscita del singolo Brutta Storia, accolto con un riscontro importante in radio, il brano L’amore non mi basta è tornato al centro dell’attenzione a oltre dodici anni dalla pubblicazione.

Il pezzo ha raggiunto il primo posto della Top 50 di Spotify Italia, superando i 120 milioni di stream e generando oltre 75.000 creazioni su TikTok, diventando uno dei casi musicali più evidenti dell’anno grazie a una diffusione virale legata ai contenuti sportivi e alla nostalgia calcistica.

Emma Live Tour 2026, tutte le date dei concerti estivi

