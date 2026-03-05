5 Marzo 2026
di
All Music Italia
Amici
Condividi su:
5 Marzo 2026

Amici, chi va al Serale: le anticipazioni della puntata dell’8 marzo

La registrazione della nuova puntata del pomeridiano cambia gli equilibri della classe tra esami e tensioni tra professori.

Amici di All Music Italia
studio di Amici di Maria De Filippi durante il pomeridiano
Condividi su:

Il Serale è ormai alle porte e arrivano le anticipazioni di Amici dell’8 marzo 2026. La registrazione della nuova puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi porta decisioni importanti per la classe: quasi tutti gli allievi conquistano la maglia oro mentre una ballerina deve lasciare la scuola.

Tra esami, discussioni tra professori e cambi di regolamento, la puntata segna uno degli ultimi passaggi prima della fase finale del programma.

Gli ospiti della puntata dell’8 marzo

La puntata di domenica, in onda su Canale 5, non prevede giudici esterni: a valutare gli allievi saranno direttamente i professori della scuola.

Spazio però anche alla musica con due ospiti molto attesi. In studio arrivano Emma e Rkomi, che presenteranno il nuovo singolo Vacci piano, in uscita il 13 marzo.

Nel corso della puntata saranno presenti anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, ospiti per presentare il film Un bel giorno.

Chi va al Serale di Amici

Dalle anticipazioni della puntata di Amici dell’8 marzo 2026 emerge che quasi tutta la classe riesce ad accedere al Serale. Diversi allievi affrontano infatti gli esami davanti ai professori per conquistare la maglia oro.

Durante la registrazione arriva anche una busta rossa che modifica le regole: viene eliminato il limite massimo di dodici concorrenti ammessi alla fase finale e diventa sufficiente ottenere due sì dei professori di categoria per passare.

Tra i momenti più discussi quello che riguarda Opi, inizialmente fermato da due no. Dopo il cambio di regolamento torna a esibirsi e riesce a ottenere l’accesso al Serale, non senza tensioni tra i professori.

Superano l’esame e conquistano la maglia anche Caterina, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Elena e Valentina, al termine di prove che generano commenti e pareri diversi tra gli insegnanti.

L’eliminazione di Giulia

L’unica allieva a non accedere al Serale è la ballerina Giulia. Secondo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo la giovane danzatrice non è ancora pronta per affrontare la fase finale del programma.

La Celentano sottolinea alcune criticità tecniche, parlando di postura e presenza scenica, definendola anche l’anello più debole della classe. Veronica Peparini prova a difenderla, ma la decisione resta invariata.

Momento molto emotivo in studio: la ballerina scoppia a piangere e teme che l’eliminazione possa dipendere dal suo carattere. I professori chiariscono però che il giudizio riguarda esclusivamente il percorso artistico.

QUANDO INIZIA IL SERALE?

Al momento la data ufficiale di inizio della fase del serale di Amici non è stata annunciata. Qui la nostra ipotesi.

Fonte: SuperGuida TV.

All Music Italia

Articoli più letti

Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 1

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?
Carlo Conti a Sanremo 2026 2

Carlo Conti a Radio Toscana: "Per me il brano più bello di Sanremo 2026 era quello di Fedez e Masini"
Carlo Conti durante Sanremo 2026 3

Sanremo 2026, (anche) Carlo Conti sbaglia: Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla sala stampa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Sal Da Vinci sul palco dell'Ariston con il brano Per sempre sì a Sanremo 2026 5

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con "Per sempre sì": la classifica finale e tutti i premi
Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo 2026 6

Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 con “Male necessario”: testo e significato
Serale Amici 25 21 marzo possibile data e allievi magliati 7

Amici 25, quando inizia il Serale? Data e allievi magliati
Sanremo 2026 dati streaming Spotify classifica artisti 8

Sanremo 2026, lo streaming cambia la classifica: Samurai Jay domina, Sal Da Vinci vola all’estero
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 10

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel

Cerca su A.M.I.