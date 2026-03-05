Amici, chi va al Serale: le anticipazioni della puntata dell’8 marzo

Il Serale è ormai alle porte e arrivano le anticipazioni di Amici dell’8 marzo 2026. La registrazione della nuova puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippi porta decisioni importanti per la classe: quasi tutti gli allievi conquistano la maglia oro mentre una ballerina deve lasciare la scuola.
Tra esami, discussioni tra professori e cambi di regolamento, la puntata segna uno degli ultimi passaggi prima della fase finale del programma.
Gli ospiti della puntata dell’8 marzo
La puntata di domenica, in onda su Canale 5, non prevede giudici esterni: a valutare gli allievi saranno direttamente i professori della scuola.
Spazio però anche alla musica con due ospiti molto attesi. In studio arrivano Emma e Rkomi, che presenteranno il nuovo singolo Vacci piano, in uscita il 13 marzo.
Nel corso della puntata saranno presenti anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, ospiti per presentare il film Un bel giorno.
Chi va al Serale di Amici
Dalle anticipazioni della puntata di Amici dell’8 marzo 2026 emerge che quasi tutta la classe riesce ad accedere al Serale. Diversi allievi affrontano infatti gli esami davanti ai professori per conquistare la maglia oro.
Durante la registrazione arriva anche una busta rossa che modifica le regole: viene eliminato il limite massimo di dodici concorrenti ammessi alla fase finale e diventa sufficiente ottenere due sì dei professori di categoria per passare.
Tra i momenti più discussi quello che riguarda Opi, inizialmente fermato da due no. Dopo il cambio di regolamento torna a esibirsi e riesce a ottenere l’accesso al Serale, non senza tensioni tra i professori.
Superano l’esame e conquistano la maglia anche Caterina, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Elena e Valentina, al termine di prove che generano commenti e pareri diversi tra gli insegnanti.
L’eliminazione di Giulia
L’unica allieva a non accedere al Serale è la ballerina Giulia. Secondo Alessandra Celentano ed Emanuel Lo la giovane danzatrice non è ancora pronta per affrontare la fase finale del programma.
La Celentano sottolinea alcune criticità tecniche, parlando di postura e presenza scenica, definendola anche l’anello più debole della classe. Veronica Peparini prova a difenderla, ma la decisione resta invariata.
Momento molto emotivo in studio: la ballerina scoppia a piangere e teme che l’eliminazione possa dipendere dal suo carattere. I professori chiariscono però che il giudizio riguarda esclusivamente il percorso artistico.
QUANDO INIZIA IL SERALE?
Al momento la data ufficiale di inizio della fase del serale di Amici non è stata annunciata. Qui la nostra ipotesi.
