9 Marzo 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
News
Condividi su:
9 Marzo 2026

Taratatà – Tutto in una notte: cantanti, duetti e scaletta della puntata su Canale 5

Lo speciale di Canale 5 con Paolo Bonolis riunisce il meglio delle due serate evento.

News di Massimiliano Longo
Paolo Bonolis sul palco di Taratatà Tutto in una notte su Canale 5
Condividi su:

Taratata – Tutto in una notte arriva su Canale 5 martedì 10 marzo 2026 in prima serata (dalle 21:40 circa) con uno speciale che condensa il meglio delle due puntate evento dello show musicale condotto da Paolo Bonolis. Il programma, registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, riunisce in una sola serata alcune delle esibizioni più rappresentative viste nelle due puntate andate in onda a febbraio.

Tra duetti inediti, cover e momenti live con le band degli artisti, lo speciale riporta sul palco alcuni dei protagonisti delle due serate: Ligabue, Emma, Negramaro, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Elisa e Gigi D’Alessio. Non mancheranno anche i momenti di intrattenimento con i comici Giorgio Panariello ed Edoardo Leo.

TARATATA – TUTTO IN UNA NOTTE: I CANTANTI DELLA SERATA

Nella puntata speciale di Taratata ritroveremo gli artisti protagonisti delle due serate evento registrate a Bergamo:

  • Ligabue
  • Emma
  • Negramaro
  • Fiorella Mannoia
  • Max Pezzali
  • Annalisa
  • Biagio Antonacci
  • Luca Carboni
  • Alessandra Amoroso
  • Elisa
  • Gigi D’Alessio

Nel corso della serata torneranno anche alcuni dei duetti più rappresentativi visti nelle due puntate originali.

I DUETTI DELLE DUE PUNTATE

Tra le collaborazioni viste sul palco dello show musicale condotto da Paolo Bonolis:

  • Giorgia – Emma su Oronero
  • Max Pezzali – Giorgia su Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  • Ligabue – Emma su Quella che non sei
  • Emma – Elisa – Juli su Brutta storia
  • Biagio Antonacci – Emma su Se io se lei
  • Elisa – Ligabue su A modo tuo
  • Annalisa – Giuliano Sangiorgi su Bellissima
  • Gigi D’Alessio – Annalisa su Annarè
  • Negramaro – Annalisa su La prima volta
  • Luca Carboni – Negramaro – Fiorella Mannoia su Farfallina
  • Alessandra Amoroso – Fiorella Mannoia – Annalisa su Bocca di rosa

Accanto ai duetti non mancano momenti solisti e cover della musica italiana e internazionale.

Clicca in basso su continua per scoprire la possibile scaletta di Taratata – Tutto in una notte su Canale 5.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 con Per sempre sì 1

Eurovision 2026, le prime reazioni straniere a Sal Da Vinci e "Per sempre sì"
Cast Canzonissima 2026 programma Rai con Milly Carlucci. Logo del programma 2

Canzonissima 2026: il cast ufficiale del programma di Milly Carlucci
san-marino-song-contest-2026-simona-ventura-pagelle.jpg 3

San Marino Song Contest 2026: le pagelle della finale da Dolcenera (8) al sogno Luka Basi
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 4

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Carlo Conti a Sanremo Top su Rai1 durante la presentazione della classifica FIMI del Festival di Sanremo 2026 5

Sanremo Top su Rai1, la classifica delle canzoni di Sanremo 2026: cosa è successo nella prima puntata
Achille Lauro scaletta concerto tour 2026 canzoni live 6

Achille Lauro, la scaletta del concerto del tour 2026: tutte le canzoni
Sanremo Top su Rai1 con Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo 2026 7

Sanremo Top torna su Rai1: cos’è e come funziona lo show dopo il Festival
Classifica streaming Sanremo Spotify dopo una settimana con Samurai Jay, Sayf, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Fedez Marco Masini 8

Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify
Amici 25: ospiti e pagelle dell'8 marzo 9

Cosa è successo ad Amici nella puntata dell'8 marzo? Ospiti, pagelle e allievi al Serale
Patty Pravo Opera nuovo album 2026 10

Patty Pravo, nel nuovo album “Opera” scrivono Sangiorgi, Brancale, Morgan e Bianconi

Cerca su A.M.I.