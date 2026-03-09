Taratatà – Tutto in una notte: cantanti, duetti e scaletta della puntata su Canale 5

Taratata – Tutto in una notte arriva su Canale 5 martedì 10 marzo 2026 in prima serata (dalle 21:40 circa) con uno speciale che condensa il meglio delle due puntate evento dello show musicale condotto da Paolo Bonolis. Il programma, registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, riunisce in una sola serata alcune delle esibizioni più rappresentative viste nelle due puntate andate in onda a febbraio.
Tra duetti inediti, cover e momenti live con le band degli artisti, lo speciale riporta sul palco alcuni dei protagonisti delle due serate: Ligabue, Emma, Negramaro, Fiorella Mannoia, Max Pezzali, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Elisa e Gigi D’Alessio. Non mancheranno anche i momenti di intrattenimento con i comici Giorgio Panariello ed Edoardo Leo.
TARATATA – TUTTO IN UNA NOTTE: I CANTANTI DELLA SERATA
Nella puntata speciale di Taratata ritroveremo gli artisti protagonisti delle due serate evento registrate a Bergamo:
- Ligabue
- Emma
- Negramaro
- Fiorella Mannoia
- Max Pezzali
- Annalisa
- Biagio Antonacci
- Luca Carboni
- Alessandra Amoroso
- Elisa
- Gigi D’Alessio
Nel corso della serata torneranno anche alcuni dei duetti più rappresentativi visti nelle due puntate originali.
I DUETTI DELLE DUE PUNTATE
Tra le collaborazioni viste sul palco dello show musicale condotto da Paolo Bonolis:
- Giorgia – Emma su Oronero
- Max Pezzali – Giorgia su Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Ligabue – Emma su Quella che non sei
- Emma – Elisa – Juli su Brutta storia
- Biagio Antonacci – Emma su Se io se lei
- Elisa – Ligabue su A modo tuo
- Annalisa – Giuliano Sangiorgi su Bellissima
- Gigi D’Alessio – Annalisa su Annarè
- Negramaro – Annalisa su La prima volta
- Luca Carboni – Negramaro – Fiorella Mannoia su Farfallina
- Alessandra Amoroso – Fiorella Mannoia – Annalisa su Bocca di rosa
Accanto ai duetti non mancano momenti solisti e cover della musica italiana e internazionale.
