6 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
6 Marzo 2026

Sanremo Top torna su Rai1: cos’è e come funziona lo show dopo il Festival

Due speciali su Rai1 con Carlo Conti per analizzare classifiche FIMI e airplay radio dopo il Festival di Sanremo 2026.

di Oriana Meo
Sanremo Top su Rai1 con Carlo Conti dopo il Festival di Sanremo 2026
Sanremo Top torna in televisione dopo molti anni. Il programma storico legato al Festival di Sanremo sarà riproposto su Rai1 con due appuntamenti speciali in diretta, pensati per proseguire il racconto della manifestazione anche dopo la finale.

Le due serate andranno in onda sabato 7 marzo e sabato 14 marzo dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma con la conduzione di Carlo Conti. L’obiettivo è celebrare il successo del Festival di Sanremo 2026 e osservare come stanno andando le canzoni in gara nelle classifiche.

Cos’è Sanremo Top e perché torna in tv

Sanremo Top è uno storico programma televisivo nato negli anni ’90 e legato al post Festival. L’idea fu lanciata da Pippo Baudo per tornare sui protagonisti della kermesse alcune settimane dopo la finale e verificare l’impatto commerciale delle canzoni presentate in gara.

Nel Festival di Sanremo 2026, dedicato proprio a Baudo, Carlo Conti recupera questo format riportandolo al centro della programmazione televisiva. Il programma diventa così un momento di bilancio della manifestazione, tra performance live, commenti e analisi delle classifiche.

Come funziona Sanremo Top

Durante le due serate verranno presentate e commentate le principali classifiche musicali italiane legate al Festival. In particolare saranno analizzati:

  • la classifica FIMI delle vendite
  • la classifica EarOne dell’airplay radiofonico

I protagonisti saranno i Big in gara a Sanremo 2026 insieme ai due finalisti delle Nuove Proposte. Gli artisti saranno divisi tra le due puntate e torneranno sul palco per eseguire nuovamente il brano presentato al Festival.

Gli ospiti e il cast delle due serate

Accanto a Carlo Conti torneranno alcuni dei volti che hanno accompagnato il pubblico durante il Festival in diversi ruoli.

Tra i presenti:

  • Nicola Savino
  • Manola Moslehi
  • Carolina Rey
  • Ema Stokholma
  • Gianluca Gazzoli
  • Daniele Battaglia
  • Enrico Cremonesi

Il programma prevede anche momenti di racconto dietro le quinte, curiosità e aneddoti legati al Festival appena concluso.

A completare il cast ci sarà anche Nino Frassica, pronto a portare il suo stile ironico e il suo celebre “FestiVallo” nel corso delle due serate.

Quando va in onda Sanremo Top

I due speciali di Sanremo Top saranno trasmessi in diretta su Rai1 nei sabati successivi alla finale del Festival:

  • sabato 7 marzo
  • sabato 14 marzo

La regia è affidata a Maurizio Pagnussat. Tra gli autori del programma figurano Carlo Conti, Mario D’Amico, Emanuele Giovannini, Lavinia Iannarilli, Ivana Sabatini, Walter Santillo e Leopoldo Siano.

