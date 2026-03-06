New Music Friday 6 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli tra Mina, Carolina Bubbico e Senhit

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 6 marzo 2026 (con qualche recupero delle scorse settimane), a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Tra le nuove uscite musicali italiane del 6 marzo 2026 troviamo brani di Mina, Carolina Bubbico, Senhit e Paolo Belli.

Artisti recensiti: Mina, Carolina Bubbico, Senhit, Boy George, Primastanzaadestra, Drast, Schiuma, Evan, Daria Huber, Mambolosco, Heartman, Nesli, Paolo Belli, Rame, Guè, IvanBi, Nyno.

Una settimana piuttosto scarica, per scelta, dato che si arriva dalla settimana sanremese e nessuno ha voluto rischiare più di tanto. Abbiamo qualche brano del San Marino Song Contest (Paolo Belli e Senhit), qualche giovane e due meraviglie come Mina e Carolina Bubbico.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana.

