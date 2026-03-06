6 Marzo 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
6 Marzo 2026

New Music Friday 6 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli tra Mina, Carolina Bubbico e Senhit

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
New Music Friday 6 marzo 2026 pagelle nuovi singoli italiani
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 6 marzo 2026 (con qualche recupero delle scorse settimane), a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Tra le nuove uscite musicali italiane del 6 marzo 2026 troviamo brani di Mina, Carolina Bubbico, Senhit e Paolo Belli.

Artisti recensiti: Mina, Carolina Bubbico, Senhit, Boy George, Primastanzaadestra, Drast, Schiuma, Evan, Daria Huber, Mambolosco, Heartman, Nesli, Paolo Belli, Rame, Guè, IvanBi, Nyno.

Una settimana piuttosto scarica, per scelta, dato che si arriva dalla settimana sanremese e nessuno ha voluto rischiare più di tanto. Abbiamo qualche brano del San Marino Song Contest (Paolo Belli e Senhit), qualche giovane e due meraviglie come Mina e Carolina Bubbico.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 6 marzo 2026.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Achille Lauro durante il tour 2026 in cui ha presentato in anteprima In viaggio verso il Paradiso 1

In viaggio verso il Paradiso Achille Lauro: testo e significato della nuova canzone
Logo ufficiale del San Marino Song Contest 2026 2

San Marino Song Contest 2026: chi sono i finalisti della finale del 6 marzo
Classifica streaming Sanremo Spotify dopo una settimana con Samurai Jay, Sayf, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Fedez Marco Masini 3

Sanremo 2026, la classifica streaming completa dopo una settimana: Samurai Jay domina Spotify
singolo Vacci piano di Emma e Rkomi 4

Emma e Rkomi – “Vacci piano”: di cosa parla la nuova canzone scritta con Tredici Pietro
Analisi delle classifiche di Sanremo 2026 e della vittoria Sal Da Vinci 5

Sanremo 2026, l'analisi delle classifiche. Come è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci?
studio di Amici di Maria De Filippi durante il pomeridiano 6

Amici, chi va al Serale: le anticipazioni della puntata dell’8 marzo
Carlo Conti durante Sanremo 2026 7

Sanremo 2026, (anche) Carlo Conti sbaglia: Sal Da Vinci non ha vinto grazie alla sala stampa
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 10

Eurovision Song Contest 2026: cantanti, date, dove vederlo e come funziona

Cerca su A.M.I.