8 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Amici
8 Marzo 2026

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)

I nostri giudizi (non richiesti) sui cantanti dopo la decisione di portare tutti - o quasi - al Serale di Amici 2026

Amici di Lorenza Ferraro
Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026
Con la decisione di portare tutti (o quasi) gli allievi al Serale di Amici 25 (edizione 2025 – 2026) la Produzione del talent show sblocca l’impasse causato dalla decisione di Anna Pettinelli di bloccare a tutti l’accesso al Serale fin quando Opi non si fosse aggiudicato un posto, finendo però nel mirino delle polemiche.

Quanto accaduto oggi, domenica 8 marzo, durante l’ultima puntata del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi è infatti una storia che si ripete di anno in anno, con diverse annate che hanno visto un solo allievo, spesso un cantante, non accedere al Serale (cosa di per sé al limite della cattiveria televisiva – ne abbiamo parlato qui).

Abbiamo così deciso di provare a fare noi ciò che avrebbero dovuto fare i professori di canto e di ballo, ovvero scegliere SOLO 12 allievi (e non 17) da portare al Serale di Amici 2026.

Clicca in basso su “continua” per scoprire chi, secondo noi, meritava davvero il Serale di Amici 25 (e chi no)!

