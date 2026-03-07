Amici 25: dalle polemiche per il cambio di regolamento alla decisione di Anna Pettinelli

Mercoledì 4 marzo si è tenuta la registrazione dell’ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, che andrà in onda domenica 8 marzo, e sui social è già polemica per il cambio di regolamento che permetterà a tutti gli allievi della scuola – o meglio, a tutti tranne una – di accedere al Serale.

Fino a pochi giorni fa, per ottenere la tanto ambita maglia era infatti necessario il “Sì” di tutti e tre i prof di canto e di ballo, mentre da quanto si evince dalle anticipazioni (ne abbiamo scritto qui) adesso ne basteranno soltanto due.

A rendere necessaria questa modifica del regolamento è stata Anna Pettinelli, che la scorsa settimana aveva dichiarato pubblicamente che, finché tutti i suoi allievi non avessero conquistato la maglia del Serale, lei non avrebbe dato il proprio “Sì” a nessuno.

È dunque abbastanza chiaro che, se la produzione del talent show non avesse provveduto a modificare le regole, nessun allievo sarebbe riuscito ad ottenere la maglia del Serale.

E allora, perché il pubblico è indignato? Ad aver generato malcontento non è la scelta in sé di modificare il regolamento, ma la nuova regola introdotta. Sembra infatti assurdo che adesso, come per magia, tutti gli allievi possano giocarsi la vittoria, ad eccezione di una sola ballerina: Giulia. Anche perché questo vorrà dire doppie eliminazioni in più puntate.

Avrebbe forse avuto più senso la proposta dei cantanti e dei ballerini, che chiedevano – per ogni esame – la presenza di un giudice esterno da affiancare ai tre prof, con la possibilità di utilizzare il “freeze“, ovvero di poter congelare il voto di uno dei quattro giudici prima ancora che venga espresso.

Ma, purtroppo, non andrà così! Ed ecco che tra le reazioni riportate online si legge: “Quella di mandare la classe completa al Serale, tranne una, è una regola idiota, insensata e brutta”.

E ancora: “Se questo spoiler fosse vero non c’è niente da esultare. È solo la conferma che questo talent è diventato solo uno show di basso livello, dove i ragazzi e il loro futuro non sono più lo scopo del programma”.

Insomma, nessuno sembra appoggiare la scelta della produzione, che ha alzato il numero di posti disponibile per il Serale da 12 a 17.

Questa, però, non è una novità! Di fatto, ogni anno, per una ragione piuttosto che per un’altra, il numero di allievi che accede alla fase finale del programma non coincide mai con quello dei posti inizialmente annunciati, con diverse annate che hanno visto un solo allievo, spesso un cantante, non accedere al Serale (cosa di per sé al limite della cattiveria televisiva).

E allora ci chiediamo: perché? Perché continuare a fare questo sciocco giochetto, alimentando ansie e paure?

In mezzo a tutte queste domande, che molto probabilmente non avranno mai delle risposte, pare però esserci una certezza. Di fatto, secondo alcuni rumors, pare che Anna Pettinelli abbia deciso per l’anno prossimo di non sedere più al tavolo dei prof di canto.

AMICI 25: CHI HA CONQUISTATO LA MAGLIA DEL SERALE?

CANTO

Angie

Caterina

Elena

Gard

Lorenzo

Michele

Opi

Riccardo

Valentina

BALLO

Emiliano

Alex

Nicola

Alessio

Simone

Kiara

Antonio

Nicola

AMICI 25: UNA LEZIONE SPECIALE CON ELISA

Oltre alla registrazione della puntata che andrà in onda domani, questa settimana Valentina, Gard, Angie e Caterina hanno preso parte anche ad uno speciale incontro con Elisa, che li ha inizialmente ascoltati cantare nascosta nel backstage insieme a Giordana Angi, da dove – tramite un auricolare – suggeriva a Maria De Filippi cosa dire, a livello tecnico, di ogni esibizione.

Una modalità, questa, che ricorda Missione Impossibile: un programma della nota conduttrice, andato in onda nel 1998, che – per sua stessa ammissione – è stato il suo unico flop.

Ma, in cosa consisteva la trasmissione? Il format si basava sull’interazione tra due persone, una delle quali era “collegata” tramite un auricolare con la De Filippi, appostata in un pulmino nei dintorni del luogo dell’incontro. Ed era proprio lei a suggerire al protagonista di ciascuna storia come rispondere alla controparte qualora non riuscisse a trovare le parole giuste.

Tornando ad Amici 25, l’appuntamento è per sabato 21 marzo con la prima puntata del Serale, in onda in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.