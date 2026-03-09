9 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
9 Marzo 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 marzo 2026

Dal pop all’urban fino alla scena indipendente: tutte le nuove uscite italiane del New Music Friday del 13 marzo.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 14 marzo: singoli più attesi settimana 11/2026
Settimana 11 del 2026. Il Radio Date prosegue con l’aggiornamento dei nuovi singoli italiani in uscita nel prossimo New Music Friday, mentre il mercato discografico torna gradualmente alla normalità dopo la spinta del Festival di Sanremo.

Tra nuovi progetti, brani che accompagnano album in arrivo e ritorni attesi, il calendario della settimana attraversa pop, urban e scena indipendente. L’elenco resta in costante aggiornamento e potrà essere integrato nei prossimi giorni con ulteriori comunicazioni ufficiali.

