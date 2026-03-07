7 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
7 Marzo 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 10/2026: Sanremo domina ancora

I brani di Sanremo consolidano il dominio nella Top 20 mentre la classifica streaming inizia a trovare nuovi equilibri.

Classifiche di Oriana Meo
classifica Spotify YouTube settimana 10 streaming Italia Sanremo
Dopo aver ridisegnato gli equilibri della settimana precedente, i brani di Sanremo consolidano il loro dominio anche nella settimana 10/2026. La classifica streaming resta infatti quasi interamente occupata dalle canzoni passate dal palco dell’Ariston, segno di un’attenzione del pubblico che continua a concentrarsi sul Festival anche nei giorni successivi alla finale.

Nel FLOW la fotografia è molto chiara: la Top 20 è quasi completamente composta da brani sanremesi e i movimenti più evidenti riguardano soprattutto i riassestamenti interni tra le canzoni del Festival. Salite importanti e cambi di posizione raccontano un pubblico che sta ancora riorganizzando gli ascolti dopo l’impatto iniziale della settimana sanremese.

Anche la classifica STOCK riflette questo scenario. La presenza dei brani del Festival resta dominante e lascia pochissimo spazio alle uscite esterne, confermando come l’effetto Sanremo continui a orientare in modo molto forte gli equilibri dello streaming italiano.

