Notre Dame De Paris torna in Italia: oltre 250 mila biglietti venduti per il tour 2026

Notre Dame De Paris è tornato in Italia e lo fa con numeri che raccontano bene la portata del fenomeno: oltre 250.000 biglietti già venduti per un tour da più di 200 spettacoli, in vista del 25esimo anniversario che l’opera celebrerà nel 2027.

Lo spettacolo, tra i più longevi e riconoscibili del teatro musicale europeo, ha ripreso il suo viaggio lo scorso 26 febbraio dal Teatro Arcimboldi di Milano, dove resterà fino al 29 marzo, per poi proseguire in tutta Italia fino al 6 gennaio 2027.

Con le musiche di Riccardo Cocciante, i testi originali di Luc Plamondon e l’adattamento italiano firmato da Pasquale Panella, Notre Dame De Paris continua a muoversi tra teatro, musica popolare e grande produzione live, restando uno dei titoli più solidi e riconoscibili del panorama italiano.

Notre Dame De Paris torna in Italia verso il 25esimo anniversario

Andato in scena per la prima volta in Italia nel 2002, lo spettacolo arriverà nel 2027 a festeggiare i suoi primi venticinque anni nel nostro Paese. Un traguardo che riporta al centro uno dei progetti più importanti della carriera di Riccardo Cocciante e uno dei titoli più longevi della cultura popolare italiana.

In oltre vent’anni Notre Dame De Paris ha raggiunto in Italia 4,5 milioni di spettatori, toccando 49 città, con 181 tappe e 1.548 repliche. A livello internazionale, invece, l’opera è stata tradotta in 9 lingue, portata in scena in 24 Paesi, con oltre 5.650 spettacoli e 18 milioni di spettatori nel mondo.

Il cuore del racconto resta quello del romanzo di Victor Hugo: la storia tragica di Esmeralda, Quasimodo e Frollo, tra emarginazione, desiderio, pregiudizio e bisogno di giustizia. Temi che continuano a mantenere lo spettacolo attuale anche oggi.

Riccardo Cocciante, Notre Dame De Paris e un 2026 pieno

Il ritorno dell’opera in Italia si inserisce in un momento particolarmente intenso per Riccardo Cocciante. Oltre alla nuova tournée di Notre Dame De Paris, il compositore è protagonista anche del docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante, prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e diretto da Stefano Salvati, andato in onda su Rai 1 e disponibile anche su RaiPlay.

Il 13 marzo, inoltre, Cocciante pubblicherà il nuovo album di inediti Ho vent’anni con te, mentre nel 2026 tornerà anche dal vivo con il tour da solista Io… Riccardo Cocciante.

Perché Notre Dame De Paris continua a funzionare

Parte della forza di Notre Dame De Paris sta nel fatto di essere riuscito a diventare, nel tempo, molto più di un musical di repertorio. La danza che unisce balletto classico e breakdance, l’impianto visivo, le scenografie monumentali e soprattutto una serie di canzoni ormai entrate nella memoria del pubblico hanno trasformato l’opera in un titolo capace di attraversare generazioni diverse.

La versione italiana, prodotta originariamente da David Zard, segnò anche un passaggio importante per il live entertainment nel nostro Paese. Per ospitare uno spettacolo di queste dimensioni fu costruito il GranTeatro di Roma, scelta che all’epoca rappresentò una svolta reale per il settore.

Oggi il progetto continua il suo percorso con la produzione di Clemente Zard e una tournée distribuita e curata da Vivo Concerti.

Notre Dame De Paris tour 2026: tutte le date

Milano, Teatro Arcimboldi

dal 26 febbraio al 15 marzo 2026

dal 17 al 29 marzo 2026

Jesolo (VE), Palazzo del Turismo

dal 3 al 6 aprile 2026

Eboli (SA), PalaSele

dal 17 al 19 aprile 2026

Pesaro, Vitrifrigo Arena

dal 23 al 26 aprile 2026

Reggio Calabria, PalaCalafiore

dal 7 al 9 maggio 2026

Montichiari (BS), PalaGeorge

dal 22 al 24 maggio 2026

Lugano, LAC

dal 27 al 31 maggio 2026

Parma, Parco Ducale

dall’11 al 14 giugno 2026

Milano, Teatro Arcimboldi

dal 18 al 28 giugno 2026

Genova, Teatro Carlo Felice

dal 1 al 5 luglio 2026

Senigallia, Piazza Garibaldi

dal 10 al 12 luglio 2026

Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

dal 17 al 19 luglio 2026

Ferrara, Piazza Ariostea

dal 22 al 26 luglio 2026

Lanciano, Parco Villa delle Rose

dal 30 luglio al 1 agosto 2026

Olbia (SS), Olbia Arena

dal 6 all’8 agosto 2026

Sabaudia, Arena del Mare

dal 12 al 14 agosto 2026

Palermo, Teatro di Verdura

dal 24 al 30 agosto 2026

dall’1 al 6 settembre 2026

Viareggio, Torre del Lago (LU), Gran Teatro Giacomo Puccini

dal 10 al 14 settembre 2026

Verona, Arena di Verona

dall’1 al 4 ottobre 2026

Bergamo, ChorusLife Arena

dal 9 all’11 ottobre 2026

Messina, PalaRescifina

dal 22 al 25 ottobre 2026

Napoli, PalaPartenope

dal 28 ottobre al 2 novembre 2026

Bari, Palaflorio

dal 6 al 15 novembre 2026

Firenze, Nelson Mandela Forum

dal 18 al 23 novembre 2026

Conegliano (TV), Prealpi SanBiagio Arena

dal 27 al 29 novembre 2026

Torino, Inalpi Arena

dal 4 al 6 dicembre 2026

Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

dall’11 al 13 dicembre 2026

Trieste, Teatro Politeama Rossetti

dal 16 al 22 dicembre 2026

Roma, Palazzo dello Sport

dal 26 al 29 dicembre 2026

dal 2 al 6 gennaio 2027

La storia di Notre Dame De Paris

È la storia di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale di Notre Dame de Paris, e del suo amore tragico e impossibile per Esmeralda, la bella gitana. Un amore condannato dall’ingiustizia e dall’ipocrisia.

Esmeralda è innamorata di Febo, il capitano delle guardie del re, a sua volta promesso a Fiordaliso, ma la bellezza della zingara travolge anche Frollo, l’arcidiacono della cattedrale. Da lì si innesca una catena di desideri, tradimenti e violenza che conduce la storia verso il suo esito più tragico.

Crediti dello spettacolo

Musiche: Riccardo Cocciante

Autore francese: Luc Plamondon

Autore italiano: Pasquale Panella

Regia: Gilles Maheu

Coreografie: Martino Müller

Scenografie: Christian Rätz

Costumi: Fred Sathal

Luci: Alain Lortie

Suono: Manu Guiot

Arrangiamenti: Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner

Foto sul palco: Luca Marenda

Foto articolo: Attilio Cusani