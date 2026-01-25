Amici 25, le pagelle della sedicesima puntata: Opi si riscatta e Plasma risorge dalle proprie ceneri

Amici 25: le pagelle della sedicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 25 gennaio 2026.
Nella puntata con ospiti musicali i Modà, che si esibiscono insieme a Bianca Atzei sulle note di Ti amo ma non posso dirlo, e Senza Cri, che torna in studio per presentare la sua Spiagge, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione: Angie, Caterina, Alex e Maria Rosaria.
amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 25 GENNAIO
Durante la sedicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.
A giudicare la gara di canto sono stati Nina Zilli, Nicolò De Deviitis e Adriano Pennino, mentre i ballerini sono stati valutati da Garrison Rochelle e Fabrizio Mainini.
LE ESIBIZIONI
Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini.
- Simone balla Iron Sky di Paolo Nutini
- Riccardo canta Per Due Come Noi di Olly e Angelina Mango
- Kiara balla Always Remember Us This Way di Lady Gaga
- Opi canta Portami Via di Fabrizio Moro
- Alex balla Umbrella dei The Baseballs
- Angie canta Meraviglioso Amore Mio di Arisa
- Alessio balla Without You di David Guetta
- Elena canta Anema e Core di Serena Brancale
- Emiliano balla Nuvola di Holden
- Lorenzo canta Come si Cambia di Fiorella Mannoia
- Maria Rosaria balla Toxic dei 2WEI
- Plasma canta Sui Muri degli Psicologi
- Caterina canta 7 Years di Lukas Graham
- Giulia balla Piuma di Alessandra Amoroso
- Gard canta Attenti al Lupo di Lucio Dalla
- Michele canta Sign of the Times di Harry Styles
GARA CANTO
- Elena e Michele
- Gard
- Riccardo
- Plasma
- Opi
- Caterina e Lorenzo
- Angie (va in sfida)
Angie non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Lorenzo e Caterina, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.
GARA BALLO
- Simone
- Kiara
- Emiliano
- Giulia
- Alex e Alessio
- Maria Rosaria (va in sfida)
Maria Rosaria non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Alex, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.
