Amici 25, le pagelle della sedicesima puntata: Opi si riscatta e Plasma risorge dalle proprie ceneri

Amici 25: le pagelle della sedicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 25 gennaio 2026.

Nella puntata con ospiti musicali i Modà, che si esibiscono insieme a Bianca Atzei sulle note di Ti amo ma non posso dirlo, e Senza Cri, che torna in studio per presentare la sua Spiagge, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione: Angie, Caterina, Alex e Maria Rosaria.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 25 GENNAIO

Durante la sedicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Nina Zilli, Nicolò De Deviitis e Adriano Pennino, mentre i ballerini sono stati valutati da Garrison Rochelle e Fabrizio Mainini.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

Simone balla Iron Sky di Paolo Nutini

balla di Riccardo canta Per Due Come Noi di Olly e Angelina Mango

canta di e Kiara balla Always Remember Us This Way di Lady Gaga

balla di Opi canta Portami Via di Fabrizio Moro

canta di Alex balla Umbrella dei The Baseballs

balla dei Angie canta Meraviglioso Amore Mio di Arisa

canta di Alessio balla Without You di David Guetta

balla di Elena canta Anema e Core di Serena Brancale

canta di Emiliano balla Nuvola di Holden

balla di Lorenzo canta Come si Cambia di Fiorella Mannoia

canta di Maria Rosaria balla Toxic dei 2WEI

balla dei Plasma canta Sui Muri degli Psicologi

canta degli Caterina canta 7 Years di Lukas Graham

canta di Giulia balla Piuma di Alessandra Amoroso

balla di Gard canta Attenti al Lupo di Lucio Dalla

canta di Michele canta Sign of the Times di Harry Styles

GARA CANTO

Elena e Michele Gard Riccardo Plasma Opi Caterina e Lorenzo Angie (va in sfida)

Angie non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Lorenzo e Caterina, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO

Simone Kiara Emiliano Giulia Alex e Alessio Maria Rosaria (va in sfida)

Maria Rosaria non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Alex, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

Clicca in basso su “continua” per leggere le pagelle della sedicesima puntata di Amici 25.