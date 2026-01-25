25 Gennaio 2026

Amici 25, le pagelle della sedicesima puntata: Opi si riscatta e Plasma risorge dalle proprie ceneri

Nella puntata con ospiti Senza Cri, Bianca Atzei e i Modà, sono 4 gli allievi a rischio eliminazione: Angie, Caterina, Alex e...

Amici 25: le pagelle della sedicesima puntata del Pomeridiano, in onda domenica 25 gennaio 2026.

Nella puntata con ospiti musicali i Modà, che si esibiscono insieme a Bianca Atzei sulle note di Ti amo ma non posso dirlo, e Senza Cri, che torna in studio per presentare la sua Spiagge, sono quattro gli allievi a rischio eliminazione: Angie, Caterina, Alex e Maria Rosaria.

amici 25: Le gare di canto e ballo DEL 25 GENNAIO

Durante la sedicesima puntata del Pomeridiano si sono tenute due gare, una di canto ed una di ballo, che hanno generato due classifiche. A coloro che si sono posizionati ultimi è stata poi consegnata la felpa rossa della sfida.

A giudicare la gara di canto sono stati Nina Zilli, Nicolò De Deviitis e Adriano Pennino, mentre i ballerini sono stati valutati da Garrison RochelleFabrizio Mainini.

LE ESIBIZIONI

Qui a seguire le esibizioni di cantanti e ballerini. Nella pagina successiva le nostre pagelle. Cliccando sui nomi dei cantanti potrete leggere la loro storia prima dell’ingresso nel programma.

  • Simone balla Iron Sky di Paolo Nutini
  • Riccardo canta Per Due Come Noi di Olly Angelina Mango
  • Kiara balla Always Remember Us This Way di Lady Gaga
  • Opi canta Portami Via di Fabrizio Moro
  • Alex balla Umbrella dei The Baseballs
  • Angie canta Meraviglioso Amore Mio di Arisa
  • Alessio balla Without You di David Guetta
  • Elena canta Anema e Core di Serena Brancale
  • Emiliano balla Nuvola di Holden
  • Lorenzo canta Come si Cambia di Fiorella Mannoia
  • Maria Rosaria balla Toxic dei 2WEI
  • Plasma canta Sui Muri degli Psicologi
  • Caterina canta 7 Years di Lukas Graham
  • Giulia balla Piuma di Alessandra Amoroso
  • Gard canta Attenti al Lupo di Lucio Dalla
  • Michele canta Sign of the Times di Harry Styles

Senza Cri ad Amici 25

GARA CANTO 

  1. Elena e Michele
  2. Gard
  3. Riccardo
  4. Plasma
  5. Opi
  6. Caterina e Lorenzo
  7. Angie (va in sfida)

Angie non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Lorenzo e Caterina, e la scelta ricade proprio su quest’ultima.

GARA BALLO 

  1. Simone
  2. Kiara
  3. Emiliano 
  4. Giulia
  5. Alex e Alessio
  6. Maria Rosaria (va in sfida)

Maria Rosaria non è l’unica ad andare in sfida. I ballerini e i cantanti – secondo il meccanismo delle “caselle gialle” – sono infatti chiamati a scegliere chi mandare in sfida tra il penultimo e il terzultimo in classifica, ovvero tra Alessio e Alex, e la scelta ricade proprio su quest’ultimo.

I Modà e Bianca Atzei ad Amici 25

