Dal Cantagiro ad Amici 25 con “Per Me”: chi è la nuova allieva, Elena D’Elia?

Amici 25, Elena D’Elia: significato del testo dell’inedito Per Me.

Durante la puntata del daytime di Amici 25 andata in onda quest’oggi, martedì 25 novembre, su Canale 5 Elena D’Elia ha ottenuto un banco all’interno della scuola grazie all’inedito Per Me e a un medley che l’ha vista esibirsi sulle note di Black Horse And The Cherry Tree di KT Tunstall e Zitti e Buoni dei Måneskin.

chi è elena d’elia?

Giovane cantautrice fiorentina, classe 2006, Elena D’Elia si è classificata terza nella 60° edizione del Cantagiro, che si è svolta a Fiuggi nel 2022 e che l’ha vista aggiudicarsi un importante riconoscimento: il Premio Speciale “Roka”.

AMICI 25, ELENA D’ELIA: SIGNIFICATO E TESTO DI “PER ME”

Scritto e composto dalla stessa cantautrice, il brano custodisce un messaggio affettuoso e protettivo rivolto alla Elena bambina, che viene qui invitata a non avere fretta di crescere, perché il tempo passa e ogni esperienza – incluse le cadute – servirà a formarla.

Ed ecco che la cantante ricorda momenti semplici, come quelli in cui giocava con il papà o cercava la mamma per avere protezione, sottolineando quanto l’infanzia sia una fase preziosa della nostra vita e invitando tutti a vivere con leggerezza e senza correre, godendo del tempo presente.

IL TESTO DEL BRANO

Il tempo passa

Più ci pensi

E meno ti da

Se immaginavo

Quando ero piccola

Ci scherzavo

Sorridi

Non correre, perché

Tutto un giorno avrai

Cadrai e ti rialzerai

Non correre, perché

Il tempo ora ce l’hai

Crescerai e realizzerai

Gioca a calcio con papà

Prometti che ti mancherà

E tutto una lezione sarà

Se bisogno avrai

Dietro la mamma andrai

Perché ti proteggerà

Non correre perché

Tutto un giorno avrai

Tu ridi e non pensarci mai

Non correre per me

Non correre, perché

Non correre per me

Amici 25, ELENA D’ELIA: i numeri

