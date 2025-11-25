Dal Cantagiro ad Amici 25 con “Per Me”: chi è la nuova allieva, Elena D’Elia?

Ed ecco che la cantante ricorda momenti semplici, come quelli in cui giocava con il papà o cercava la mamma per avere protezione, sottolineando quanto l’infanzia sia una fase preziosa della nostra vita e invitando tutti a vivere con leggerezza e senza correre, godendo del tempo presente.
Amici 25, Elena D’Elia: significato del testo dell’inedito Per Me.
Durante la puntata del daytime di Amici 25 andata in onda quest’oggi, martedì 25 novembre, su Canale 5 Elena D’Elia ha ottenuto un banco all’interno della scuola grazie all’inedito Per Me e a un medley che l’ha vista esibirsi sulle note di Black Horse And The Cherry Tree di KT Tunstall e Zitti e Buoni dei Måneskin.
chi è elena d’elia?
Giovane cantautrice fiorentina, classe 2006, Elena D’Elia si è classificata terza nella 60° edizione del Cantagiro, che si è svolta a Fiuggi nel 2022 e che l’ha vista aggiudicarsi un importante riconoscimento: il Premio Speciale “Roka”.
AMICI 25, ELENA D’ELIA: SIGNIFICATO E TESTO DI “PER ME”
Scritto e composto dalla stessa cantautrice, il brano custodisce un messaggio affettuoso e protettivo rivolto alla Elena bambina, che viene qui invitata a non avere fretta di crescere, perché il tempo passa e ogni esperienza – incluse le cadute – servirà a formarla.
IL TESTO DEL BRANO
Il tempo passa
Più ci pensi
E meno ti da
Se immaginavo
Quando ero piccola
Ci scherzavo
Sorridi
Non correre, perché
Tutto un giorno avrai
Cadrai e ti rialzerai
Non correre, perché
Il tempo ora ce l’hai
Crescerai e realizzerai
Gioca a calcio con papà
Prometti che ti mancherà
E tutto una lezione sarà
Se bisogno avrai
Dietro la mamma andrai
Perché ti proteggerà
Non correre perché
Tutto un giorno avrai
Tu ridi e non pensarci mai
Non correre per me
Non correre, perché
Non correre per me
Amici 25, ELENA D’ELIA: i numeri
Al 25 novembre 2025 sono questi i numeri di Elena D’Elia:
- Ascoltatori mensili Spotify: 14
- Brano più ascoltato: Per Me (1.715 stream)
- Follower su Instagram: 2.762
- Follower TikTok: 1.318