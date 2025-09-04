4 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
4 Settembre 2025

Classifica Spotify YouTube settimana 35: Damiano ancora il re, Olly debutta al #2

Meno hype, più numeri: la fotografia reale tra stream e view della settimana 35.

Radio Date di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 35: Damiano ancora il re, Olly debutta al #2; Irama feat. Elodie entra, Rondodasosa chiude la Top 20
Condividi su:

Chi domina davvero tra i singoli italiani su Spotify e YouTube nella settimana 35?

Ogni venerdì la scena si affolla di nuove uscite, ma solo alcune canzoni riescono davvero a restare in testa (e nelle cuffie). In questa rubrica mettiamo da parte hype, marketing e post virali, per guardare i dati che contano davvero: stream su Spotify e view su YouTube.

Sommiamo le medie giornaliere delle due piattaforme – con un peso realistico basato sui volumi effettivi – e costruiamo una classifica che racconta chi ascolta cosa, davvero.

Ogni settimana analizziamo i brani più forti tra le nuove uscite, ma anche quelli che continuano a resistere con costanza e numeri solidi.

Nella prossima pagina trovi la classifica delle nuove canzoni uscite nella settimana 35, i singoli più forti entrati in monitoraggio. Subito dopo, la classifica completa aggiornata con tutte le salite, le discese, i rientri e i grandi resistenti.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 5 settembre (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 1

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
Power Hits Estate 2025 scaletta completa con artisti e conduttori all’Arena di Verona 2

Power Hits Estate 2025: Paola Di Benedetto e Campese portano a casa la serata nel diluvio. Vince Alfa
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 3

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 4

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"
Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 5

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 6

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo
Olly: scaletta de "La Grande Festa" e annuncio di "Tutti A Casa" 7

Olly, "È Festa" all'Ippodromo di Milano. Poi "Tutti A Casa" allo Stadio di Genova
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Francesco Gabbani Dalla mia parte – Nuovo singolo 2025, testo e significato 9

“Dalla mia parte" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male
Artisti sul palco del Radio Zeta Future Hits Live 2025 al Foro Italico 10

Tutto pronto per Radio Zeta Future Hits Live: l'1 giugno sarà annunciata anche la nuova campagna di comunicazione

Cerca su A.M.I.