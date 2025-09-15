New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Giorgia, Ernia e senza_cri

Settimana 38 del 2025: il Radio Date di venerdì 19 settembre si preannuncia uno degli appuntamenti più caldi di settembre. In primo piano il ritorno di Giorgia con GOLPE, attesissimo dopo i riconoscimenti degli ultimi mesi, e il nuovo singolo di Ernia, Per soldi e per amore. A completare la lista dei “big match” c’è senza_cri con ANNO DEL DRAGO, mentre nei giorni precedenti hanno acceso l’attesa Murakama con L’UOMO PIÙ FORTE DEL MONDO, Unaderosa con il brano parte del film internazionale Sparrow’s call e Marianne Mirage con Il campo. Una settimana di uscite che mescola grandi ritorni e nuove voci pronte a farsi notare.

