Classifica Spotify YouTube settimana 37: Damiano resta il re, Annalisa & Mengoni e Tiziano Ferro irrompono in Top 20

Chi domina davvero tra i singoli italiani su Spotify e YouTube nella settimana 37? Ogni venerdì la scena si affolla di nuove uscite, ma solo alcune canzoni riescono a restare davvero in testa (e nelle cuffie). Qui mettiamo da parte hype, marketing e post virali, per guardare i dati che contano: stream medi giornalieri su Spotify (75%) e view medie giornaliere su YouTube (25%).

Da questa settimana la numerazione si allinea alla settimana di pubblicazione (la 37). Le nuove entrate monitorate fanno riferimento alle uscite della settimana 36. Subito dopo trovi la Top 20 completa con salite, discese, rientri e “grandi resistenti”.