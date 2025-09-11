11 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
11 Settembre 2025

Classifica Spotify YouTube settimana 37: Damiano resta il re, Annalisa & Mengoni e Tiziano Ferro irrompono in Top 20

Damiano imprendibile, Olly saldo e due big che accendono la sfida.

Radio Date di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 37: Damiano resta al #1, Mengoni e Tiziano Ferro entrano in Top 20
Chi domina davvero tra i singoli italiani su Spotify e YouTube nella settimana 37? Ogni venerdì la scena si affolla di nuove uscite, ma solo alcune canzoni riescono a restare davvero in testa (e nelle cuffie). Qui mettiamo da parte hype, marketing e post virali, per guardare i dati che contano: stream medi giornalieri su Spotify (75%) e view medie giornaliere su YouTube (25%).

Da questa settimana la numerazione si allinea alla settimana di pubblicazione (la 37). Le nuove entrate monitorate fanno riferimento alle uscite della settimana 36. Subito dopo trovi la Top 20 completa con salite, discese, rientri e “grandi resistenti”.

