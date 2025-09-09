Damiano David svela la tracklist e la data d’uscita di “Funny Little Fears (Dreams)”

Con un post social Damiano David ha svelato la tracklist e la data d’uscita di una nuova edizione del suo album d’esordio da solista, Funny Little Fears, che – per l’occasione – cambierà non solo la propria cover grafica ma anche il titolo: Funny Little Fears (Dreams).

“Ho trasformato le mie paure in sogni. Questo è il mio regalo per voi e per per tutti coloro che si uniranno a me in tour”.

In uscita venerdì 12 settembre, il disco conterrà cinque inediti e ben due featuring: il primo con Tyla e Nila Rodgers sulle note di Talk To Me e il secondo con Albert Hammond Jr in Cinnamon.

A questi due brani si aggiungono poi Naked, Mysterious Girl, Over e le quattordici tracce originali del disco, uscito lo scorso 16 maggio.

Ma le sorprese non finiscono qui! Di fatto, nove mesi dopo la sua pubblicazione, troverà finalmente spazio all’interno della tracklist dell’album – ma solo su Spotify – anche la cover di Nothing Breaks Like A Heart di Miley Cyrus.

DAMIANO DAVID, “FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Funny Little Fears (Dreams):