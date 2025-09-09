9 Settembre 2025
9 Settembre 2025

Damiano David svela la tracklist e la data d’uscita di “Funny Little Fears (Dreams)”

Il frontman dei Måneskin arricchisce il suo album d'esordio da solista con cinque nuove brani e ben due featuring

Damiano David Funny Little Fears (Dreams)
Con un post social Damiano David ha svelato la tracklist e la data d’uscita di una nuova edizione del suo album d’esordio da solista, Funny Little Fears, che – per l’occasione – cambierà non solo la propria cover grafica ma anche il titolo: Funny Little Fears (Dreams).

Ho trasformato le mie paure in sogni. Questo è il mio regalo per voi e per per tutti coloro che si uniranno a me in tour”.

In uscita venerdì 12 settembre, il disco conterrà cinque inediti e ben due featuring: il primo con Tyla e Nila Rodgers sulle note di Talk To Me e il secondo con Albert Hammond Jr in Cinnamon.

A questi due brani si aggiungono poi Naked, Mysterious Girl, Over e le quattordici tracce originali del disco, uscito lo scorso 16 maggio.

Ma le sorprese non finiscono qui! Di fatto, nove mesi dopo la sua pubblicazione, troverà finalmente spazio all’interno della tracklist dell’album – ma solo su Spotify – anche la cover di Nothing Breaks Like A Heart di Miley Cyrus.

Damiano David Cover Funny Little Fears (Dreams)

DAMIANO DAVID, “FUNNY LITTLE FEARS (DREAMS)”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Funny Little Fears (Dreams):

  1. Talk To Me (feat. Tyla, Nila Rodgers)
  2. Cinnamon (feat. Albert Hammond Jr)
  3. Naked
  4. Mysterious Girl
  5. Over
  6. Voices
  7. Next Summer
  8. Zombie Lady
  9. The Bruise (feat. Suki Waterhouse)
  10. Sick Of Myself
  11. Angel
  12. Tango
  13. Born With A Broken Heart
  14. Tangerine (feat. D4VD)
  15. Mars
  16. The First Time
  17. Perfect Life
  18. Silverlines (prod. Labrinth)
  19. Solitude (No One Understands Me)

 

