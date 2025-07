Damiano David re dello streaming estero: i brani italiani più ascoltati su Spotify

Spotify ha svelato la classifica dei 30 nuovi brani di artisti italiani più ascoltati all’estero nella prima metà del 2025.

A guidarla, senza alcun rivale, è Damiano David: nella Top 30 piazza ben 8 canzoni, tra cui Next Summer e The First Time, che occupano i primi due posti della lista.

Del resto quello di Damiano è un stato un vero e proprio lancio internazionale di tutto rispetto anche se, va detto, in Italia il disco non sembra aver ancora raccolto i risultati sperati.

Pubblicato il 16 maggio scorso in un mese e mezzo si è collocato alla #19 nella classifica degli album fisici più venduti dell’anno e alla #59 della classifica FIMI album (fisico + streaming) del primo semestre 2025.

Lo scorso venerdì FUNNY little FEARS stazionava alla posizione #38 della classifica album.

Damiano David e Anyma: i due artisti italiani più esportati nel mondo nel 2025

Il 2025, almeno per ora, ha quindi un solo re dell’export musicale italiano e si chiama Damiano David. La voce dei Måneskin, oggi lanciato in una carriera solista, domina la classifica globale firmata Spotify, confermando una volta di più il suo impatto internazionale.

Subito dopo, al secondo posto, troviamo Anyma, alias Matteo Milleri, producer italo-americano e co-fondatore dei Tale of Us. La sua Hypnotized (feat. Ellie Goulding) è la terza canzone italiana più ascoltata all’estero nella prima metà dell’anno. Ma non è l’unico titolo: Anyma entra nella lista con altri 4 brani, portando il totale a 5 presenze nella Top 30.

Un successo trasversale: dalla dance di Gabry Ponte al piano di Einaudi

Secondo Spotify quella di quest’anno è una classifica trasversale, che riflette una varietà sorprendente di generi. C’è l’elettronica di Gabry Ponte con Exotica e Hellfire, la storica collaborazione di Giorgio Moroder con The Weeknd in Big Sleep, l’EDM di Marnik con Dimitri Vegas & Like Mike e W&W in YEAH, ma anche il cantautorato pop di Achille Lauro, il rap di Fedez e le melodie strumentali di Ludovico Einaudi.

Sanremo e streaming: l’effetto Festival continua a farsi sentire

Sette dei trenta brani più ascoltati all’estero sono passati da Sanremo 2025. Dalla sigla Tutta l’Italia al tormentone Balorda nostalgia di Olly, passando per Giorgia con LA CURA PER ME e Lucio Corsi con Volevo essere un duro, l’effetto Festival – amplificato dalla visibilità dell’Eurovision – continua a incidere sul mercato globale.

Top 30 – Artisti italiani più ascoltati all’estero (brani pubblicati nel 2025)