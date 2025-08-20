Måneskin, il padre di Victoria conferma: reunion anticipata a fine 2025 e tour mondiale nel 2026

I Måneskin si preparano alla reunion “anticipata” e a un tour mondiale nel 2026? A quanto dichiara il padre di Victoria De Angelis, sembrerebbe proprio di sì.

Dopo mesi di silenzi e progetti solisti, la band romana sembra pronta a tornare sul palco, con un tour previsto per il 2026 e prime apparizioni live già nell’ultimo trimestre del 2025.

Le dichiarazioni del padre di Victoria sulla reunion

A confermarlo è stato Alessandro De Angelis, padre della bassista e amministratore della società che gestisce la band. Secondo quanto dichiarato da Open, che ha analizzato i bilanci della band, l’amministratore unico della società, ovvero proprio il signor De Angelis, “nel corso dell’esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo.”

De Angelis annuncia nella sua relazione di bilancio che i Måneskin torneranno presto live: “Li rivedrete sui palchi nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026”. Ma in che formazione? Damiano, elemento imprescindibile del progetto, sarà coinvolto?

La pausa e i progetti solisti tra singoli e bilanci

Damiano David ha pubblicato l’album Funny Little Fears, distribuito in tutto il mondo. Il disco ha raggiunto posizioni rilevanti in alcune classifiche internazionali – come il n.1 in Belgio (sia Fiandre che Vallonia), il n.2 in Francia e Svizzera, il n.3 in Austria e Polonia, il n.4 in Italia, Spagna e Portogallo, e addirittura il n.22 negli Stati Uniti – ma non ha ottenuto certificazioni ufficiali nonostante i sei singoli lanciati (qui i dati nel dettaglio).

Unico successo parziale a livello di numeri è arrivato con i brani Born with a Broken Heart e Next Summer, certificati rispettivamente oro in Italia e Francia, platino in Belgio e Francia e oro in Portogallo. L’ultimo singolo invece, The First Time, è diventato subito virale.

Nonostante questi piazzamenti, i risultati sono inferiori alle aspettative, soprattutto considerando l’investimento fatto da Sony Music sulla carriera solista del frontman. Secondo Open, Damiano, con la sua società Humans 23 Srl, ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 1.205.763 euro e un utile di soli 15.283 euro.

Al contrario, Victoria De Angelis, che nel corso dell’ultimo anno ha pubblicato qualche singolo senza ottenere grandi risultati discografici ma si è affermata come dj nei festival italiani ed europei, con la sua società Davic Srl ha chiuso il 2024 con ricavi pari a 1.842.997 euro e un utile di 167.120 euro.

Il progetto solista di Ethan Torchio invece, ad oggi, non ha ancora visto la luce.

Alla luce di questi dati, secondo molti il ritorno “anticipato” sembrerebbe spinto anche da motivazioni economiche: la Maneskin Empire Srl ha visto i ricavi dimezzarsi nel 2024, passando da 18,6 milioni di euro a 8,5 milioni, con una perdita netta di oltre 10 milioni rispetto all’anno precedente, come riportato sempre da Open.

Ricordiamo per precisione e dovere di cronaca su questi dati che che il risultato d’esercizio (utile o perdita), oltre ai costi e ricavi, “spesa” anche poste pluriennali (ammortamenti), finanziarie (interessi), fiscali (tasse) e straordinarie. Questo significa che non sempre il risultato è rappresentativo del reale andamento economico finanziario dell’azienda.

In ogni caso apparentemente sembrerebbero buoni motivi per appianare i contrasti interni che avrebbero portato alla momentanea separazione, dissidi che, secondo fonti vicine alla band, avrebbero visto coinvolti principalmente Victoria e Damiano.

maneskins, la reunion tra fine 2025 e 2026? tutto tace

Non è un mistero che Damiano David avesse sempre parlato di un possibile ritorno, ma “a determinate condizioni”. Già lo scorso anno aveva dichiarato che serviva un progetto comune che fosse percepito come autentico e non solo come “un lavoro da eseguire”.

Oggi, tra ricavi in calo, progetti solisti non decollati come previsto e rapporti interni quasi ricuciti, la reunion dei Måneskin sembra molto più vicina di quanto si immaginasse.

Al momento, però, sui profili personali dei membri della band tutto tace e non ci sono dichiarazioni ufficiali.

Foto di copertina tratta dal profilo Instagram ufficiale dei Måneskin, utilizzo a fini di cronaca.