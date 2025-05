Funny Little Fears: i numeri globali dell’esordio solista di Damiano David

I risultati dell’album FUNNY Little FEARS, disco del debutto da solista di Damiano David, nelle classifiche di vendita mondiali.

Venerdì 16 maggio 2025 è stato lanciato in tutto il mondo il primo album da solista di Damiano, “ex” (?) frontman dei Måneskin. Nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere i risultati ottenuti dal disco nelle sole classifiche dello streaming, ora è il momento di andare ad analizzare quelle di vendita totali, quindi streaming più formato fisico, nei vari paesi del mondo.

FUNNY Little FEARS è composto da 14 canzoni, eccole a seguire:

In Italia ricordiamo che FUNNY Little FEARS ha debuttato al quarto posto della classifica FIMI album e al secondo posto di quella del solo formato fisico. Trattandosi però di un lancio internazionale è importante capire come si è comportato l’album al debutto nel resto del mondo.

