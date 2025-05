Damiano David: testo, significato e traduzione di “The Bruise”, quarta traccia dell’album “FUNNY little FEARS”

Damiano David The Bruise significato, testo e traduzione della quarta traccia dell’album FUNNY little FEARS. Il pezzo è in featuring con Suki Waterhouse.

Fuori dal 16 maggio il primo album da solista di Damiano David, FUNNY little FEARS. Pubblicato da Sony Music Italy / Epic Records, il disco è disponibile in digitale, CD e vinile, ed è stato descritto dall’artista come “il diario emotivo di questo mio ultimo anno”.

Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra EUROPA, AUSTRALIA, NORD AMERICA, SUD AMERICA e ASIA.

damiano david – the bruise – SIGNIFICATO

The Bruise è una ballata malinconica e delicata, costruita su immagini intime e metafore fisiche. Il protagonista desidera entrare nell’anima dell’altro come fosse un livido sotto pelle, per capirne dolori e fragilità. La voce di Suki Waterhouse si intreccia con quella di Damiano David in un duetto etereo e struggente. Il testo parla di distanza emotiva, del desiderio di amare qualcuno che però non riesce a lasciarsi andare. Un brano sull’empatia, sulla difficoltà di comunicare il proprio bisogno d’amore.

damiano david – the bruise – TESTO e traduzione

Autori: J. Evigan, V. Evigan, S. Hudson, N. Cyrus – Musica: J. Evigan, V. Evigan, S. Hudson, N. Cyrus

TESTO

I wish I was black and blue

I’d hide under your skin

You would think I’m just a bruise

But I would be so close to you

I’d make my way up through your veins

And once you fall asleep

I’d break my way into your heart

To know what keeps it beating

Darlin’ lay your head and pull me close

But close ain’t close enough

I wanna feel you from the inside

Darlin’ lay your head and hold me close

Show me all the ropes

I wanna feel you from the inside

I’d build a ladder up into your brain

To see the world through your eyes

I’d learn all of the things you love

And everything that you despise

I’d try for days to make you cry

So I could ride on your tear

I’d ride that tear right down your cheek

On to your lips and steal a kiss

Darlin’ lay your head and pull me close

But close ain’t close enough

I wanna feel you from the inside

Darlin’ lay your head and hold me close

Show me all the ropes

I wanna feel you from the inside

Oh baby I could love you if you let me

I try to hold it but your heart’s too heavy

Your eyes talk but your words won’t tell me

Won’t tell me if you want me too

Oh baby I could love you if you let me

I know you’re hurtin’ but your heart’s not empty

Your eyes talk but your words won’t tell me

Won’t tell me if you want me too

TRADUZIONE

Vorrei essere nero e blu

Nascondermi sotto la tua pelle

Penseresti che sono solo un livido

Ma sarei così vicino a te

Percorrerei le tue vene

E appena ti addormenti

Mi farei strada nel tuo cuore

Per capire cosa lo fa battere

Tesoro, poggia la testa e stringimi forte

Ma vicino non è abbastanza vicino

Voglio sentirti da dentro

Tesoro, poggia la testa e tienimi stretto

Mostrami ogni angolo

Voglio sentirti da dentro

Costruirei una scala fino al tuo cervello

Per vedere il mondo con i tuoi occhi

Imparerei tutte le cose che ami

E tutto ciò che detesti

Cercherei per giorni di farti piangere

Così potrei cavalcare la tua lacrima

La cavalcherei lungo la tua guancia

Fino alle labbra per rubarti un bacio

Tesoro, poggia la testa e stringimi forte

Ma vicino non è abbastanza vicino

Voglio sentirti da dentro

Tesoro, poggia la testa e tienimi stretto

Mostrami ogni angolo

Voglio sentirti da dentro

Oh baby, potrei amarti se me lo permettessi

Cerco di trattenerti ma il tuo cuore è troppo pesante

I tuoi occhi parlano ma le tue parole non me lo dicono

Non me lo dicono se mi vuoi davvero

Oh baby, potrei amarti se me lo permettessi

So che stai soffrendo ma il tuo cuore non è vuoto

I tuoi occhi parlano ma le tue parole non me lo dicono

Non me lo dicono se mi vuoi davvero